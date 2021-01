Los padres rechazan cambio de empresa en Escuela Infantil

Miércoles, 27 Enero 2021 13:47

Los padres de los niños menores de tres años usuarios de la Escuela Infantil municipal “Rosa León”, han reclamado al Ayuntamiento que mantenga las condiciones hasta el fin del curso por el bienestar y la continuidad educativa de sus hijos.

Ante la carta firmada por el concejal de Acción Social y Juventud, en relación al cambio de adjudicataria de este servicio público para su explotación y gestión, la empresa LOS NENES 2.0 S.L.U., a partir del 1 de marzo de 2021, los padres, madres y tutores han escrito una carta en la que exponen a la opinión pública su opinión.

"No entendemos que unilateralmente, el órgano llamado Junta de Gobierno Local, tome decisiones de este calado, modificar la prestación de un servicio de educación infantil y conciliación en mitad de curso, a un mes vista (el cambio se produce inminentemente el 01/03/2021) y en plena pandemia", han señalado.

Por un lado, los padres han apuntado que el coste del servicio se dispara con la nueva empresa, por mucho que el Ayuntamiento haya decidido asumirlo.

"¿Tienen todos los sorianos que pagar este sobrecoste impuesto por decisión del gobierno del Ayuntamiento con los impuestos de todos?", han preguntado. "¿También asumirán este sobrecoste las arcas municipales y por tanto por los impuestos de todos los ciudadanos? Calculamos que son unos 8.000-10.000 euros. No nos parece de recibo", han criticado.

Por otro lado, el horario general cambia, pasando de ser de 9 a 13 horas con o sin posibilidad de comedor, a un fijo de 9 a 16 horas con comedor obligatorio.

"No podemos olvidar que el servicio de comedor, actualmente realizado en el centro de manera casera, va a ser un catering que viene de otro lugar sin saber las condiciones sanitarias de este transporte o la calidad de los productos", han apuntado.

Los padres han manifestado su precocupación enorme por la continuidad de las educadoras de sus hijos, por el vínculo que tienen con éstos y el conocimiento de sus procesos de desarrollo.

"Se habla de que los trabajadores serán subrogados como refieren debía aparecer en el pliego de concesión administrativa. Pero por todos es sabido que la subrogación en estos casos finalmente no se lleva cabo, solo hay que ver el histórico de lo sucedido en la guardería del Ayuntamiento de Golmayo. Este cambio inevitable de personal a mitad de curso, nos preocupa enormemente, ya que la educación infantil y su evaluación se basa en la globalidad y la observación de los menores por parte de sus educadoras (DECRETO 12/2008, de 14 de febrero; por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León) y tememos que a mitad de curso tengan que enfrentarse a la modificación de su grupo burbuja, en un año marcado por el COVID", han argumentado.

El proyecto educativo de esta nueva empresa en una guardería pública municipal, no es en ningún caso el que los padres han elegido: aconfesional, puesto que es de dominio público que Los Nenes 2.0, traslada una "formación religiosa y moral a los menores que nosotros no compartimos. Prueba de ello son actividades que ha realizado en otro centro infantil público vistiendo a los niños de nazarenos y celebrando la Semana Santa, o de pastores y realizando un Belén Viviente con los niños"

Esta nueva empresa cierra sus instalaciones durante los meses de agosto, sin embargo la empresa anterior daba servicio en agosto, lo cual facilita mucho la conciliación

"Con este cambio, nuestros hijos ven truncado su proceso educativo, cambiándose sus rutinas, horarios, comidas, educadoras… Tampoco nosotros en nombre de nuestros hijos hemos sido oídos o consultados ante este atropello que limita a mitad de curso nuestra capacidad de elegir centro educativo para nuestros hijos que viene recogida en la Constitución. Con esta carta, el Ayuntamiento de Soria parece decirnos, si no están de acuerdo, “cambien a sus hijos de centro de educación infantil” (sin duda muchos tendremos que hacerlo). Pero ustedes bien saben que estamos en el mes de febrero, la mayor parte de guarderías públicas están completas y sin plazas, las matriculas de las escuelas infantiles públicas se suelen realizar por estas fechas pero para el curso siguiente, en este caso 2021-2022 y no podemos obviar que este es un servicio de conciliación. Los padres no podemos permitirnos dejar a nuestros hijos en casa ante la imposibilidad de cambio. Por tanto entendemos que desde el Ayuntamiento de Soria, deberían comunicarnos estos cambios ahora, como han hecho, pero en ningún caso para el 1/03/2021, sino para el próximo curso. ¿Hay algún problema en dejar a nuestros hijos terminar el curso en las condiciones en que lo empezaron y permitirnos a los padres un margen de decisión en la educación de nuestros hijos y la elección de centro?", han preguntado.

Los padres han reiterado que no enetienden tanta prisa ni que la oposición no supiera de estos plazos y acuerdos de la Junta de Gobierno.

"Entendemos el interés legítimo de la nueva empresa para empezar, de la actual empresa para continuar y del Ayuntamiento de Soria para desatascar esta concesión que arrastran desde hace años. Pero nos sorprenden las formas y que no hayan respetado el curso escolar de nuestros hijos que tendrán que sufrir un nuevo periodo de adaptación en marzo", han lamentado.

Por último, han explicado a la opinión pública y a los vecinos de Soria, que ayer en la reunión convocada para informarnos a los padres con la dirección del centro para entregarles la carta del concejal y comunicarles los cambios, se vivieron momentos de tensión con la aparición sin haber sido invitados de Eder García y la jefa de los Servicios Sociales a las 18.30 horas, "alarmándonos, no dejando que se nos comunicara la información adecuadamente por parte de la dirección del centro, asumiendo una tarea que no le correspondía, por lo que al rechazar su presencia y sus modos, se terminaron yendo y amenazándonos con retirarnos la subvención municipal. Califiquen ustedes este comportamiento, nada adecuado para un responsable público que no sabe dar la talla ante sus responsabilidades", han concluido.