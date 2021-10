Diputación insta a aplicar la fiscalidad diferenciada

Jueves, 07 Octubre 2021 15:12

La Diputación de Soria ha aprobado este jueves una moción, con los votos de PP, PPSo, Ciudadanos y el diputado no adscrito, en la que se insta al Gobierno de España a aplicar desde el 1 de enero de 2022 una fiscalidad diferenciada en Soria, Teruel y Cuenca, para combatir la despoblación.



El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha resaltado la importancia para el tejido empresarial de estas provincias, las más despobladas de España, de la aplicación de esta medida reconocida por la Unión Europea en la primavera pasada y que permitiría ahorrar un 20 por ciento de los costes laborales, para compensar las desventajas competitivas que sufren estas provincias por su situación demográfica.

Además la moción ha instado la Gobierno a incluir estas ayudas en la forma de una reducción de la cuota a la Seguridad Social de las empresas radicadas en las tres provincias en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para conseguir su efectiva puesta en marcha.

El PSOE se ha abstenido en la votación porque, según ha señalado su portavoz Luis Rey, si se aprueba el 20 por ciento de la reducción de los costes laborales para todas las empresas, "se estará dando tanto a Mercadona como a la tienda de comercio de Gómara y creo que no es un justo".

Serrano ha señalado que a las multinacionales abrir empresas en Soria le supone unos sobrecostes añadidos por la despoblación, y "si no se revierte la baja densidad de población y no hay medidas específicas para ello, esas empresas se van a pensar mucho venir a Soria, porque si hoy somos cuatro mañana seremos dos si no tomamos medidas".

Las tres patronales de Cuenca, Teruel y Soria han puesto de manifiesto, en la defensa en Europa de esta medida, que las tres economías provinciales apenas representan el 0,83 por ciento del PIB nacional, el 0,85 por ciento del total de empresas de España y que el valor conjunto de las exportaciones de las tres provincias tan solo alcanza el 0,040 por ciento del conjunto nacional.

El hecho de que el 95,7% del tejido productivo de Cuenca, Soria y Teruel se concentre en microempresas y autónomos resultó igualmente fundamental para demostrar ante la Comisión Europea, que las grandes beneficiarias de las ayudas serían las empresas más cercanas al territorio y las que consiguen asentar población en las localidades de menor tamaño.

La Comisión Europea aprobó el 19 de abril de este año el texto definitivo de las directrices sobre ayudas estatales incluyendo la posibilidad de que se compensarán las desventajas competitivas que sufren provincias como Soria, Cuenca o Teruel por su situación demográfica.