CARTA AL DIRECTOR/ Protección para el Cerro de los Moros

Miércoles, 18 Noviembre 2020 19:42

Blanca Casado Sáenz también defiende en esta carta dirigida al alcalde de Soria que se proteja al Cerro de los Moros, un paisaje cultural que corre peligro si el Ayuntamiento de Soria no toma medidas.

Estimado señor alcalde: Quería decirle que no es ahora cuando muchos sorianos descubrimos el cerro de los Moros. Es un paraje de singular belleza que habla al caminante, donde el espíritu se aquieta y se percibe a Dios. Algunas mañanas la niebla sube desde el Duero y envuelve las encinas y roquedos grises en un abrazo fantasmal y fragante que al romper el día se transforma en velo luminoso sobre las flores del espliego y la hierba plateada mientras se despliega la belleza mística de este paisaje, que es la primera atalaya sobre la antigua ermita del santo soriano.

La urbanización del cerro de los Moros supondría la destrucción del paisaje maravilloso que cantaron nuestros poetas con el único fin de satisfacer la ambición de promotores privados que, estos sí, acaban de descubrir la primera línea de playa soriana, frente a la imponente sierra de Santa Ana, y ansían construirla y obtener sustanciosos beneficios vendiendo más de mil casas.

El Castillo y Cerro de los Moros son el entorno más próximo a la ermita y podrían ser uno de los puntos más visitados de ese trayecto de las márgenes del Duero recuperadas para el disfrute del caminante, que el Ayuntamiento de Soria ha tenido el acierto de llevar a cabo y Vd. como alcalde casi de culminar y que se vería gravemente menoscabado con la destrucción de uno de sus valores más importantes, que no es simplemente un lugar con vistas desde la ermita, es una de las joyas de ese proyecto municipal, el enlace entre el río y la ciudad a través del paseo peatonal de Valobos, entre las dos lomas, que tantos sorianos y turistas recorren, tras admirar los álamos del camino en la ribera, para poner el broche de oro a su visita soriana llegando a la tumba de Leonor y rindiendo su tributo de despedida a los poetas con una última y larga mirada al Duero desde el Cerro.

El subsuelo de estos lugares contiene además yacimientos históricos en proceso de descubrimiento y recuperación (como presume el Ayuntamiento en los paneles divulgativos que ha colocado por el Castillo con el título de “Soria oculta”. ¿Qué más elementos, además de esos fragmentos de muralla, planta de iglesia románica, tumbas medievales, recientemente puestos en luz, permanecerán ocultos en estos parajes amenazados de destrucción?.

Con esa toponimia y los hallazgos que van aflorando, que son algo más que botones de muestra, es más que probable que el cerro de los Moros y el Castillo contengan importantes yacimientos ocultos cuya destrucción sería un delito contra el patrimonio de esta ciudad y de nuestro país. Sería especialmente grave que, por desidia o dejación de funciones, no vamos a pensar en otros motivos, la culpa fuera de las Administraciones responsables de su custodia.

No es de recibo que en la democracia española del Siglo XXI siga imperando un caciquismo que creíamos de otras épocas en que, si se descubría un mosaico romano en los terrenos de un proyecto “de interés”, se tapaba corriendo para que nadie se enterara.

Pero no son sólo el patrimonio arqueológico y el paisaje cultural, también hay valores naturales a proteger. La ribera del Duero está declarada como ZEC (Zona de Especial Conservación ), dentro del catálogo de zonas protegidas de la Unión Europea, e integrada en la Red Natura 2000, que se vería afectada por la destrucción del paisaje de su entorno en un tramo privilegiado de dicha ribera.

Señor alcalde, ha sido acertado su empeño en embellecer y sacar adelante el proyecto de recuperación de las márgenes del Duero, no lo empañe ahora permitiendo que se destruya el Cerro de los Moros, Vd. no tiene ninguna necesidad ni obligación de hacer suyos los errores de otras corporaciones que de forma oscurantista parece que se comprometieron a llevar a cabo unas modificaciones urbanísticas en el futuro, sin saber si los preceptivos procesos de información pública e informes de otras Administraciones competentes en materias de Cultura, Patrimonio , Medio Ambiente, etc.., que deberían redactarse en un futuro, serían favorables o contrarios a ello.

Ahora tiene la oportunidad de aprovechar su mandato para reexaminar los posibles errores pasados, si fuera preciso a la luz de la legalidad, y sobre todo de corregirlos, aunque fuera a coste económico, pues son decisiones equivocadas y perjudiciales, que nos despojarían a los sorianos de un valor inmaterial (y también material, si se calcula con largueza de miras) muy superior al económico que Vds. invocan para concluir que no hay solución, pero sí que la hay. El daño aún no se ha consumado.

Señor alcalde, muchos sorianos le pedimos que reflexione sobre los argumentos expuestos, rectifique y devuelva al Cerro de los Moros su anterior calificación urbanística de terreno rústico y añádale alguna categoría de protección cultural y natural, por favor. Aún le pido que dé un paso más encaminado a la protección del tan soriano y personalísimo paisaje cultural que rodea nuestra ciudad de Soria desde el Mirón y hasta la curva ballesta que el Duero dibuja bajo los acantilados.

Es lo obligado por el espíritu de nuestra legislación, por nuestro espíritu soriano de ciudadanos cultos del Siglo XXI y es lo coherente con su vieja pretensión de erigir esta ciudad en referente mundial en desarrollo sostenible.

Fdo: Blanca Casado Sáenz