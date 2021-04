CARTA AL DIRECTOR/ Esperanza y preocupación

Jueves, 01 Abril 2021 14:04

Blanca Casado insiste en esta carta al director en la falta de transparencia del alcalde de Soria en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros y su obstinación por rechazar informes externos para aclarar lo más importante del asunto: la posible o no indemnización a los propietarios.

CARTA AL DIRECTOR/ Esperanza y preocupación

El Cerro de los Moros es uno de los parajes naturales más próximos a la ciudad de Soria, en el entorno del Duero, un lugar de gran belleza y zona de paseo y esparcimiento de vecinos y visitantes.

En el año 2006 el Ayuntamiento de Soria permitió la recalificación del terreno, de rústico a urbanizable y en 2020 los propietarios presentaron un proyecto de edificación que amenaza destruir ese lugar emblemático para siempre. El asunto está siendo muy polémico y es motivo de mucho disgusto para los vecinos que valoran el patrimonio natural y cultural de su ciudad.

Hay esperanza y preocupación: esperanza porque se han publicado en los medios cartas de técnicos de acreditada experiencia profesional en urbanismo, como Ricardo Minguez Izaguirre, que explica de forma convencida y segura que, habiendo transcurrido tanto tiempo desde el año 2006, los propietarios han perdido su derecho a urbanizar por lo que el terreno debería retornar a rústico sin más, es decir, sin obligación por parte del Ayuntamiento a indemnizar, que ya hubo un tiempo para haber edificado y no se aprovechó.

La preocupación viene por la actitud del alcalde, que ante esta posible oportunidad, o ventana de esperanza, se ha empeñado en cerrarla y en lugar de lanzarse decidido, al menos a explorar y analizar si es verdad lo que le dicen los expertos urbanistas, se ha opuesto frontalmente desde el principio, ni siquiera a escuchar sus argumentos y proclama a los vientos, de forma machacona y obstinada, imprudente en mi opinión, que si no se permite la construcción del terreno tendríamos que indemnizar al propietario con 44 millones de euros.

Y sigue proclamándolo cada día, es asombroso.

Asombroso, pues incluso en caso de que el Ayuntamiento tuviera realmente obligación de indemnizar, en caso de que el terreno se recalificara a rústico, por qué iba a tener que pagar 44 millones, el supuesto precio de compra, y no el valor actual de mercado.

La actitud del alcalde fue incomprensible en el pleno del Ayuntamiento celebrado en febrero para analizar el asunto. Cuando los grupos de Podemos y Ciudadanos le propusieron que se contratara un informe jurídico externo e independiente que aclarara este aspecto crucial de saber si el derecho de los propietarios ha prescrito o no, el alcalde no sólo se negó con cerrazón, alegando que ya hay técnicos en el Ayuntamiento y que el secretario sabe muy bien lo que hace, sino que cuando la concejala de Podemos le dijo que, dada la relevancia del asunto, si el Ayuntamiento no iba a encargar esos informes externos, los encargaria y pagaría su grupo, lo rechazó con desinterés y displicencia.

Esto fue en el mes de febrero y a pesar de sus alegatos a la transparencia y a la luz y los taquigrafos, todavía no ha convocado el consejo sectorial de Urbanismo, como parece que todos los grupos le están reclamando hace tiempo y el mismo prometió.

En los últimos días el alcalde está saliendo en los medios y dice que está negociando con la propiedad para salvar el Cerro de los Moros.

Y ahora dice que también ha contratado jurídicos e informes externos. Parece que el problema del Cerro de los Moros está sirviendo al alcalde de Soria para aprender a navegar a propulsion por el oscurantismo mientras va soltando tinta de calamar sobre el asunto, y así, mientras nos cuenta la milonga de la transparencia, resulta que está negociando a escondidas.

Es sorprendente que ahora haya contratado asesoría jurídica externa, después de rechazar de plano el hacerlo con transparencia y ha rechazado considerar los encargados por la oposición.

La diferencia es que ahora los ha contratado él, sin dar explicaciones a nadie, así que es posible que, más que de informes, se trate de munición para el consejo de Urbanismo, cuando lo convoque, es decir, informes que le den la razón, que sirvan para contrarrestar los de la oposición y justifiquen la imposición de su voluntad; ojalá me equivoque, y encima diciendo que es para salvar el Cerro, eso es lo peor de todo.

Fdo: Blanca Casado