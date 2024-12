UGT alerta de falta de acuerdo Diputación-Ayuntamiento para continuidad de retén de bomberos

Lunes, 23 Diciembre 2024 07:19

UGT de Soria ha lamentado y alertado por la falta de acuerdo entre Diputación y Ayuntamiento de Soria para solucionar el conflicto del acuerdo de reten de bomberos.

A La falta de acuerdo entre instituciones se suma la falta de acuerdo entre el colectivo de bomberos y los responsables políticos municipales para realizar este servicio extraordinario a su jornada laboral, según ha señalado en un comunicado.

Ambas circunstancias pueden derivar en que este servicio que se presta desde hace 34 años convenido entre Diputación y Ayuntamiento para la ciudadanía de Soria y provincia quede extinguido, ha advertido.

Este sindicato lo ha calificado como más que necesario para todos los ciudadanos de Soria y provincia, ya que garantiza la seguridad en la capital disponiendo de una segunda dotación de bomberos totalmente necesaria que a mayores cubre un abanico de 30 kilómetros para prestar servicio y velar por la seguridad de los ciudadanos de 152 pueblos, (Golmayo-Camaretas, Abejar, Duruelo de la sierra, Covaleda, Vinuesa, Almarza……..) además de prestar apoyo a parques de bomberos comarcales si fuera necesario y acudir a siniestros que pudieran suceder en el túnel de Piqueras, pantano de la Cuerda del Pozo, Pinar Grande, montes de titularidad municipal o siniestros de gran envergadura (incendios de igual magnitud que lo sucedido en el barrio del Campanar en Valencia, inundaciones, derrumbes de edificios, explosiones de gas, rescates en montaña…….) a los que acudiría con una llamada general toda la plantilla del bomberos en cuestión de minutos.

No mantener este servicio histórico de colaboración provincial supondrá no poder atender siniestros simultáneos tales como un incendio de vivienda en la capital y un accidente de tráfico en la SO-20 o incendio de nave agrícola en el barrio de las casas y atropello con atrapados en la capital ya que solo existe una dotación de 4 bomberos actuantes, no pudiéndose dividir ya que es una dotación mínima para cualquier servicio básico, además de poner en riesgo la integridad de los bomberos del SPEIS.

Tambien se comprometerá la actuación en siniestros prolongados en el tiempo por su dificultad o por falta de relevos ya que se reducirá el número de efectivos.

Por su parte la diputación tendría que prestar el servicio integral a todos los municipios que dejaría de atender el Ayuntamiento, conllevando una complicada solución para la institución, duplicando servicios de bomberos e incrementando costes extras para los ciudadanos.

UGT ha calificado de temeridad prescindir de este convenio y, por tanto, ha hecho un llamamiento a los políticos delegados y partidos implicados a asumir su responsabilidad en cuanto a la seguridad y abogando para llegar a un acuerdo entre trabajadores que reconozca el esfuerzo y compromiso, y entre instituciones para mejorar en materia de seguridad de la ciudadanía soriana.