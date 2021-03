Tudanca apela a procuradores "honrados" en su moción

Martes, 16 Marzo 2021 15:48

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, se ha mostrado hoy rotundo en Soria al asegurar que los castellanos y leoneses “merecen saber que hay una alternativa diferente para esta tierra” que, hoy por hoy, “solo representa el PSOE”.

“Ya no hay nadie en esta Comunidad que pueda hablar de cambio y de regeneración y de un proyecto político que blinde la sanidad, que luche contra la despoblación y que hable de futuro o del retorno de los jóvenes, que no sea el del partido socialista. Ya no hay más”, ha asegurado Tudanca tras reunirse en Soria con alcaldes y abordar la situación sanitaria de la Comunidad.

Tras recordar que lleva trabajando ocho años en un proyecto político que cambie por fin 30 años de gobiernos de la derecha “cada día más manchada de corrupción”, aseguró que la sanidad será su prioridad si gana la moción de censura que su Grupo ha presentado en las Cortes.

Ante los acontecimientos de los últimos días de compra de voluntades o de ofrecimiento de cargos por algunos miembros de la derecha, Tudanca ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que sepan que “hay quienes nos preocupamos por sus problemas y hoy es indiscutible que uno de sus mayores problemas es la sanidad”.

“La situación de la sanidad, el cierre de los consultorios o la falta de atención presencial serán una de las primeras cosas que hay que cambiar y son una de las razones de esta nación”, ha defendido, para añadir que la moción “tiene motivos, razones y es urgente”.

Por eso, ha vuelto a apelar a los procuradores de Ciudadanos y al total de 81 representantes en las Cortes para que piensen en Castilla y León y cumplan con su compromiso de abordar un cambio en la Comunidad.

“La lucha por la recuperación, los fondos europeos o el refuerzo de la sanidad no será posible con Mañueco e Igea al frente. Es imposible porque están pensando solo en el poder y dispuestos a renunciar a cualquier principio ético para mantenerse”, ha añadido.

“Sé que es difícil, pero me niego a aceptar el hecho de que la corrupción en este país y en Castilla y León tiene premio. Me niego a aceptar que aquellos que mercadean con las instituciones y compran y venden voluntades al final ganan”, ha remarcado, para comprometer todo el trabajo del PSOE para convencer a los procuradores “honrados” con el objetivo de que apuesten por el cambio que garantice la estabilidad y la dignidad de Castilla y León.