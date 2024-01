TRIBUNA/ La Natividad

Mario González incide en este artículo de opinión en la alternativa que tienen las administraciones para fomentar la natalidad, un auténtico problema en Soria, con los bajos datos registrados en los últimos años y que ha tocado fondo en 2023. Hay que aligerar la carga impositiva a las familias y mejorar otros aspectos.

En estos días en los que celebramos la Natividad, El Mirón de Soria ha tenido el acierto de reparar en este problema con las entradas ‘En 2023 solo nacieron 465 niños en Soria’ (EMS, 01.01.24) y ‘Ceña pide cambiar rumbo en políticas para fomentar natalidad‘ (EMS, 04.01.24), en las que apuntaba, respectivamente, a la caída del 34% de la natalidad en Soria en los últimos 13 años (en España, fue del 27% según el INE), y a que las políticas para fomentar la natalidad en Castilla y León, a base de incentivos fiscales y cheques-bebé, no funcionan.

En Soria desaparecen el doble de los que nacen. Esto, sin duda, hará imposible recuperar los 160.000 habitantes que la provincia luciera hacia la mitad del siglo pasado, incluso será muy difícil mantener el actual nivel de 90.000. Estamos ante un problema nacional que se va a ir agravando en los próximos años porque en la reciente encuesta de Sigma2, sobre una muestra de 2.992 entrevistas, un 82% de los jóvenes españoles declaró que no se plantea tener hijos en los próximos 5 años. Esto no tiene visos de cambiar a medio plazo. Por si fuera poco, la mayor reticencia la presentan ahora las mujeres (un 84%, frente a un 80% de los hombres), a pesar de contar con un 23% de madres extranjeras, generalmente más fecundas. Entre las causas de tal negativa destaca, con un 37%, el elevado coste de la vida, a la que siguen el sacrificio personal y profesional (19%), la incertidumbre laboral (18%), las malas perspectivas económicas (11%) y la inestabilidad familiar (7%).

Para Ángel Ceña, procurador de Soria ¡Ya!, se están haciendo planes de natalidad “a salto de mata”, bajo las pautas de siempre y sin tener en cuenta el cambio de valores en la sociedad ni el hecho de que “los jóvenes muchas veces no tienen la opción de tener hijos, porque les conduce a la dificultad de acceso a la vivienda, dificultades económicas y que cada vez se incorporan más tarde a puestos de trabajo más estables”, por lo que la solución pasa, a su juicio, “por un plan general, por vivienda, por servicios, por pediatras en todos los sitios…”

Antes de dar mi opinión al respecto, creo que sería bueno relacionar este problema con otros que también gravitan sobre la pirámide poblacional: el gasto sanitario, las pensiones, el paro y la población activa y la inmigración. Está claro que una sociedad cada vez más envejecida disparará el gasto sanitario. Está claro, también, que el actual sistema de pensiones no funciona y que reventará cuando, próximamente, le llegue el turno a la generación del baby boom. Tampoco ayuda mucho el paro estructural -más allá de las trampas al solitario que nos hace la PPSOE- que mantiene a millones de personas pegadas a la teta pública. Y, por último, el desastroso sistema de inmigración lejos de conseguir nuevos cotizantes, se dedica más a alimentar la economía sumergida y la demanda de ayudas públicas. La solución a todo este lío creado por la PPSOE será conjunta o no será.

A partir de ahí, coincidiendo en las causas de la ínfima y decreciente tasa de natalidad, estoy con Ceña en que las políticas actuales ni funcionan ni funcionarán. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que aumentar el gasto público sirva para solucionar nada (para eso demos directamente un cheque bebé de 50.000€ por nacimiento). La clave, para mí, está en reducir drásticamente los impuestos a todo el mundo, particularmente a las familias, para que puedan disponer de la práctica totalidad de la renta que generan y bajo esa fortaleza económica, que sin duda les permitirá acceder a la vivienda y a mejores servicios, veremos cómo la economía crece y las familias florecen. Un sistema como el actual que te roba mucho más del 50% de lo que ganas es incompatible con la natalidad. Incompatible. Y seguirá siéndolo por mucho que se empeñen. ¿Para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué les roben también a ellos? El cambio de mentalidad pasa por un cambio del sistema en el que todo se racionalice, particularmente el gasto público y los impuestos, y en el que los ciudadanos podamos crecer y disfrutar de lo trabajado. El actual sistemita de la PPSOE te empobrece cada vez más (lo que, por cierto, les ayuda a controlarte). Ellos viven a tú costa por lo que juegan en otra liga. Cada vez se gastan menos en ti, por eso los servicios públicos son cada vez más desastrosos. Amiguitos, la PPSOE se lo está llevando crudo mientras os mantiene polarizados. Si la seguís votando, no dudéis en que acabará con las familias y con España entera. Mientras vais pensando en la necesidad de un cambio total que pasa, necesariamente, por dejar de votar a la PPSOE y a sus satélites, no se os ocurra tener muchos hijos. No se los entreguéis a las hienas.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.