Una década de la Cabalgata de Reyes de Soria más viral

Viernes, 05 Enero 2024 09:06

Una década se cumple de la Cabalgata de los Reyes Magos en Soria que se viralizó en las redes sociales. Fue la del Dumbo al que hubo que desmontar las orejas tras bloquearse su paso por la calle Numancia.

“A Dumbo en la Cabalgata de Reyes le amputan las orejas en plenas calles de Soria. No cambian. ¡primero se mide!”, tuiteó entonces el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

La Cabalgata de Reyes de 2014 cambió su recorrido habitual, desde Los Pajaritos a la plaza Mayor, por las obras de peatonalización de la plaza Mariano Granados.

La comitiva de Sus Majestades Los Reyes partieron desde el polideportivo de San Andrés y condujo sus pasos hasta la calle Numancia, donde se produjo el atasco.

La carroza de Dumbo, el mítico personaje, se atascó en la calle Numancia. No cabía. Y los operarios municipales tuvieron que proceder al desmontaje de sus enormes orejas, para que la carroza pudiese llegar a la plaza Herradores y después cruzar El Collado, ya desorejado en dos actos.

La operación de desmontaje provocó un retraso en la carroza, ante los pitidos y aplausos del público que presenció la escena, entre la sorpresa e incredulidad de unos y la vergüenza de otros.

La incidencia provocó días después las críticas del entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Adolfo Sainz, que calificó de "insólito" que el equipo de Gobierno socialista municipal "no se responsabilice de la chapuza y del desastre" que estos hechos produjeron.

"Lo que ocurrió en la Cabalgata de Reyes de Soria fue noticia a nivel nacional; salió en Cuatro, en La Sexta, en Telecinco, y aquí en el Ayuntamiento callaron y hasta tres días después del suceso no han salido a pedir perdón, y además han salido para arremeter contra el Partido Popular", denunció.

Una postura que para el entonces portavoz popular responde "al exceso de soberbia" del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez y de todo su equipo porque "hacen las cosas mal, no rectifican y no piden perdón a no ser que sea para acusar a otros".