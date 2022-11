TRIBUNA / Cerro de los Moros: ¡S.O.S! ¡el alcalde negocia!

Regino Páramo incide en este articulo de opinión en las declaraciones del alcalde de la ciudad a propósito del asunto del Cerro de los Moros y de las negociaciones que asegura tiene abiertas con la propiedad de los terrenos. Páramo entiende que es inútil que busque un acuerdo con la propiedad, cuando lo que debería hacer es centrarse en la resolución del expediente de información pública de la propuesta atendiendo al contenido de las alegaciones presentadas por diferentes colectivos.

Por fin cantó. Cantó el Alcalde y sus acólitos entonaron una coral de despiste y encubiertas alabanzas. El 28 de octubre: “Todo pasa por llegar a un acuerdo con los propietarios para minimizar el impacto de la promoción de viviendas ” (El Mirón). El 29 de octubre: “El Ayuntamiento estudia los pros y contras de la prórroga de dos años del plazo de desarrollo acordada por la Junta de Castilla y León, con la filosofía de salvaguardar los derechos de unos y otros ” (El Heraldo de Soria).

Y el 31 de octubre, dos días después, aparece en El Mirón un monólogo de D. Saturio Hernández, con texto farragoso y oscuras intenciones. Además de los consabidos improperios a las asociaciones opuestas a la urbanización del Cerro de los Moros, cita repetida y parcialmente unas frases de un documento del año 2020 (anterior a todo el movimiento de oposición al proyecto) que nada tiene que ver con el estado actual del expediente, pero que induce a pensar que el asunto está sentenciado.

Para que nadie albergue dudas sobre este asunto. El documento que cita D. Saturio Hernández es el preceptivo Informe Ambiental Estratégico emitido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y fue determinante para proseguir la tramitación de la propuesta inicial MP-27 (de 2019). Este Informe no es válido para la MP-27 de 2021 sometida a información pública, que es categóricamente diferente de la primera, y que requeriría una nueva Evaluación Ambiental. Su irregular inclusión en la información pública de la MP-27 no deja de ser un intento del promotor para hacerlo valer mediante una inútil trampa.

Además, el documento que cita D. Saturio condiciona su carácter favorable a que se cumpla lo establecido en el informe previo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, lo que a día de hoy está pendiente de ejecución. En cualquier caso no es determinante para el resultado de la información pública de la MP-27. Vale. Conviene estudiar más antes de escribir.

Pero vamos a lo sustancial. A las iniciadas maniobras del Alcalde para no se sabe qué finalidad. Un acuerdo con los propietarios . ¿No ha tenido ya suficientes pruebas de que los propietarios se pasan sus propuestas de reducción del volumen de viviendas por el arco del triunfo? ¿No es consciente del ridículo a que somete al Ayuntamiento con esas declaraciones? ¿O ha olvidado el bochorno a que le sometieron en el Consejo de Urbanismo de junio de 2021? A no ser que todo fuese y siga siendo una función teatral acordada previamente; que todo puede ser. En cuyo caso sólo cabría decirle que deje de tomar el pelo a los sorianos.

A la inocente (?) propuesta del Alcalde de reducir el número de viviendas los propietarios respondieron con una vergonzosa propuesta de 1.304 viviendas (Ólvega) en 84 módulos de 6 plantas y áticos. Y han seguido adelante con ella sacándola a información pública por encima del Ayuntamiento. ¿Qué más pruebas necesita para saber que es misión imposible? ¿O ya lo sabe pero intenta mantener el bulo frente a los sorianos?

No hay posible acuerdo. Lo que se precisa es que el Ayuntamiento ejerza sus facultades legales. Ese ius variandi del que tanto gusta D. Saturio Hernández.

Minimizar el impacto de la promoción de viviendas . ¿Se referirá a esto D. Saturio cuando habla de casitas más bajas? No, claro que no. Los expertos en el tema y las asociaciones de todo pelaje han mostrado la imposibilidad física de tales deseos con las pretensiones del promotor. Ese punto de equilibrio entre 1.300 viviendas y un equilibrado cierre de la ciudad de que habla el Alcalde es una pura fantasía para incautos. Para avanzar en esa dirección, arquitectos conocedores de estos temas han estimado un máximo de 300 a 400 viviendas; y no en cualquier emplazamiento y con cualquier altura; señalan los bordes de las calles ya existentes que bordean los terrenos del Cerro y con máximos absolutos de alturas de dos y tres plantas.

Salvaguardar los derechos de unos y otros . Oiga, digo yo, ¿quiénes son los otros? ¿Y los unos? ¿O se refiere a los hunos? ¿Y dónde está el Ayuntamiento? Porque o es de los unos o es de los otros. ¿O pretende decirnos que él, el Alcalde, sólo juega de moderador? Lo cierto es que en el urbanismo de verdad, a la vista de los resultados, no ha hecho ni de árbitro. Ha dejado que jugaran los unos o los otros, promotores y constructores, mientras el Ayuntamiento les dejaba el campo libre. Los ejemplos recientes en la avenida de Valladolid, en el barrio de los Pajaritos II y en el mismo Cerro de los Moros hablan por sí solos. Aquí no hay unos y otros, señor Alcalde. Aquí sólo hay un promotor inmobiliario que pretende destruir el más valioso patrimonio cultural de la ciudad y un equipo de gobierno del Ayuntamiento que parece incapaz de ejercer sus potestades y competencias para impedirlo.

El Ayuntamiento no es una empresa que base sus decisiones en negociaciones ocultas con otras empresas. El Ayuntamiento es una Institución cuyas actuaciones se rigen por las leyes y sus reglamentos. En este caso por la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento. Y siempre con transparencia. Y siempre orientadas primordialmente a la defensa del bien público, no del bien particular de promotores inmobiliarios que tantas veces ha supuesto la destrucción de lo público.

Así que, señor Alcalde, deje de mentirnos con excusas de mal gestor. Al cantar desafina. Ahora no hay espacio para una ridícula y falsa negociación en busca de un imposible acuerdo. Ahora hay en marcha un proceso de información pública de una propuesta de modificación del Plan General de Urbanismo de la ciudad. Y su obligación única, la obligación del Ayuntamiento que usted preside, es resolver ese expediente tal como la Ley manda. Ya se lo han explicado con detalle. Y con detalle le han explicado la única opción que le queda si está del lado del Ayuntamiento: denegar explícitamente la aprobación provisional de la propuesta . También parece que le han aportado o recordado las graves motivaciones para hacerlo. Cualquier otro camino sería una auténtica traición a Soria, a los sorianos que le han mantenido tantos años como Alcalde de todos los vecinos.

Y, por favor, no insista en “ la prórroga de dos años concedida por la Junta, hasta otoño de 2024” . También se lo han explicado. Pero es que parece que nuestro Alcalde no lee o no estudia. Esa prórroga no es para modificar el proceso o ampliar los plazos de tramitación que marcan la Ley y el Reglamento de Urbanismo. Es para evitar que su incumplimiento por parte de los Ayuntamientos otorgue a los propietarios una expectativa indefinida en el tiempo para tramitar lo que no han hecho en los plazos máximos que fijan Ley y Reglamento. Los plazos establecidos por la Ley para que el Ayuntamiento resuelva sobre las aprobaciones inicial y provisional no se alteran en nada. No cumplió el Ayuntamiento de Soria con el primero. Esperemos que sí cumpla con el segundo. Lo dicho: al cantar desafina. Déjelo.

Fdo: Regino Páramo