TRIBUNA / Carlos Martínez – alcalde - ¡Ah¡, Quizá otros!

Martes, 03 Enero 2023 07:10

Saturio Hernández de Marco reflexiona en este artículo de opinión sobre los méritos y deméritos de Carlos Martínez y otros candidatos para ser alcalde de Soria en la próxima legislatura.

TRIBUNA / Carlos Martínez – alcalde - ¡Ah¡, Quizá otros!

La Tribuna del 28-12-2022 de El Mirón, “Adónde vas, Soria ya”, me permite la reflexión de, por qué no, alcalde, Carlos Martínez, o en un posible reflejo, tan hipotético como el acierto en el euro millón, otros primeros, que nos anunciaban digitales, por ejemplo, “Soria noticias” el 11-11-2022.

Vamos a señalar, por ello, que Carlos Martínez se ha ganado, y ampliamente, la consideración de todos, para criticarle y alabarle, porque lleva suficiente tiempo, ya tiene varias mayorías absolutas, no detrás de él, sino con él, por su elogiosa actividad y actuación y además con actividad tranquila y efectiva, más o menos.

Siempre se puede decir, aquí también, que ha tenido y sigue teniendo fallos con los adoquines, los fondos de saco en la configuración del tráfico en las calles, el control de la edificación, los embudos en la vía pública, el no subir todo lo que tiene que hacer y trasladar al portal de trasparencia o a la Web municipal o impuestos muy altos, exceso criticado y criticable.

Tiene los sensibles fallos importantes de no facilitar el deambulamiento a las personas con diversidad funcional y problemas concretos de andar por la Ciudad.

Igualmente, siendo muy elogiable, o bastante, la configuración y funcionamiento de las piscinas y del Spa, pero por contraposición no lo es el de los taxis y transporte.

Y eso, así parece, pues los taxis que habrían de moverse por toda la ciudad de modo efectivo, no lo hacen por las dificultades de la viabilidad y seguridad y buenos trayectos en beneficio del pasajero, y, ellos, que ya sé que no levantan la voz, se quejan de los adoquines.

Heraldo de Soria, el 25-9-2022, con firma de Víctor F. Moreno, escribía que “Parkinson Soria tilda los adoquines de “Salvajes” y llama a buscar otra alternativa”, y recoge el demoledor relato del Presidente de la Asociación Parkinson Soria sobre la fortísima afección de este pavimento a las personas con movilidad reducida.

Y el presidente y el periódico se ha quedado corto en la afección, pues mientras se mantengan esos “salvajes adoquines y ese salvaje adoquinado” l a afección es muy grave, y se extiende a muchas capas de la población , de distinta índole y naturaleza, pues afecta inclusive a niños que pueden tropezarse, y eso no sería culpa de ellos.

Y eso debería de solucionarse y métodos técnicos muy variados y nada costosos existen para no ser tan negativos en el adoquinamiento, respecto del cual, yo, estaría seguro que, ahora, no lo defienden ni los que lo propusieron.

Y sí hay que decir que sólo a través y por medio de noticias excesivamente puntuales se conoce la negativa incidencia.

Ah y nadie de los que se van a presentar dicen nada.

El causante de este comentario, la tribuna de El Mirón, lo explica muy bien cuando critica que unos 18000 votos no van a seguir porque “estratégicamente” no se presentan, y claro no se preocupan del sitio, de la casa en donde se juega el partido y es la casa en donde obtienen los votos, que van a volar, parece.

Porque no es admisible que unos nuevos digan que no tienen gente y/o no son de confianza; es decir han tenido confianza para darles sus votos, y ellos, los “elegidos” no confían en quienes les han dado sus votos: buen ejemplo y como el partido se juega en casa, se toma nota, eso lo recuerda Mario González en “Tribuna” de 27.12.2022, en el Mirón, con “Hasta la vista Soria YA”.

Y en este último caso los que se van a presentar, alguno de ellos o quizá casi todos, y sin saludar a nadie, van por el Collado con la cabeza tan alta y el cuello tan alargado al sol, que parece que su “Ser Divino” toca lo divino, eso sí, sin saludar a nadie no sea que se interrumpan o se les interrumpan “en su pensar”, caso de que piensen, es de imaginar.

Y el otro, Carlos Martínez, más afable, amable y trabajador parece que hace cosas, más cosas, y es efectivo, así se dice.

Y que no se piense que esto se escribe el 28 de diciembre, fecha a recordar, y de evidente significado, sino que se escribe y se manda el 2.1.2023

Fdo.: Saturio Hernández de Marco