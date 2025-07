Centro de los Alimentos: proyectos punteros en micoturismo, alimentos saludables e investigación sobre alérgenos

Sábado, 26 Julio 2025 14:10

El Centro para la Calidad de los Alimentos (CCA-INIA-CSIC) ha reforzado en Soria durante el primer semestre del año su papel como referente nacional en innovación alimentaria, con una intensa actividad investigadora, formativa y de colaboración público-privada.

Entre las novedades más destacadas, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno de Soria, figura la incorporación del científico titular Fernando Martínez Peña, quien lidera una nueva línea de investigación centrada en la gestión sostenible y valorización de productos ecosistémicos derivados de hongos comestibles.

A lo largo de este semestre, la investigadora responsable, Eva Guillamón Fernández, ha trabajado activamente dentro de la Unidad Asociada “Agrolab de Alimentos Saludables”, desarrollada en colaboración con la Universidad de Valladolid (UVa).

En este marco, se han solicitado varios proyectos de investigación, se han acogido estancias formativas de estudiantes universitarios, se han dirigido trabajos de fin de grado (TFGs) y se ha organizado, el 27 de marzo, la I Jornada de Alimentos Saludables, celebrada con la UVa.

Fruto de esta colaboración, también se ha publicado un estudio conjunto en la revista Nutrients, titulado Impact of Combined Macronutrient Diet on Amino Acids and Amines Plasma Levels (Nutrients, 2025, 17, 1694).

El centro continúa además con las actividades del proyecto “Desarrollo de biomarcadores para el control del riesgo alergénico de cacahuete, avellana y altramuz, y obtención de alimentos hipoalergénicos”, financiado dentro de la convocatoria “Generación de Conocimiento 2021”, que ha sido prorrogado por un año.

En el ámbito de la cooperación empresarial, el CCA ha firmado nuevos Contratos de Apoyo Tecnológico con empresas del sector agroalimentario de la provincia de Soria y ha presentado varios presupuestos a petición de otras entidades interesadas en colaborar.

Este Centro fue una de las apuestas del Plan de Actuación Específico para Soria, aprobado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que contemplaba la Investigación, el desarrollo y la innovación, como factores esenciales para contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en uno de los sectores, el agroalimentario, de mayor importancia en la provincia.

En principio se apuntó la posibilidad de alcanzar la treintena de investigadores, una cifra que dos décadas después sigue ciertamente alejada del compromiso.

Micoturismo

Uno de los ejes de actividad más relevantes ha sido el impulso del micoturismo sostenible a través del proyecto Mycotour, con la organización de dos living labs en Soria y Ávila durante el mes de mayo, dirigidos a desarrollar estrategias innovadoras de turismo basado en los recursos micológicos del entorno.

Estos “laboratorios vivientes” son entornos de innovación abierta y colaborativa en los que usuarios reales, empresas, administraciones públicas y centros de investigación co-crean, prueban y validan productos, servicios o soluciones en contextos reales de uso.

Para los próximos meses, el centro prevé continuar con su actividad científica dentro de la Unidad Asociada y solicitar nuevos proyectos para su financiación.

Asimismo, coordinará la evaluación científico-técnica de proyectos de innovación de Grupos Operativos presentados a la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de 2025.

También se está organizando el II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC en Soria que reunirá a los investigadores de los centros de investigación en esta área de toda España.

En el ámbito formativo, está prevista la incorporación de un/a becario/a del programa JAE Intro ICU del CSIC, quien participará en el desarrollo del plan de formación vinculado a la línea de investigación sobre impresión 3D de alimentos saludables.

El Centro para la Calidad de los Alimentos, gestionado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), es un referente científico en innovación y tecnología alimentaria.

Desde su ubicación en Soria, contribuye al desarrollo del tejido productivo, la generación de conocimiento y el impulso de un modelo alimentario más sostenible, saludable y competitivo.