Soria ¡Ya! denuncia maltrato del Gobierno en inversiones

Jueves, 05 Agosto 2021 17:11

La plataforma Soria ¡Ya! ha denunciado en las redes sociales que ser pocos habitantes en Soria resta derechos, como lo demuestra el reparto de fondos del Gobierno de España, con dotaciones millonarias para los aeropuertos de Barcelona y Madrid, frente a los olvidos de infraestructuras de la provincia.



"En Soria no hay para una línea de autobús, construir en plazo dos autovías, modernizar y reabrir líneas férreas. Para el Gobierno de España siempre son muchos euros", ha lamentado el movimiento ciudadano en las redes sociales.

La Soria ¡Ya! ilustra su queja con dos recortes de prensa en las que el Gobierno anuncia que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat catalana para invertir 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto de "El Prat" y otros 1.600 millones para ampliar el aeropuerto de Madrid.

"En la España Vaciada nos seguimos sintiendo españoles de segunda porque nos tratan como a ciudadanos de segunda. Parece que tener un servicio de autobús, una autovía del siglo XXI o servicios como en Cataluña o Madrid es un privilegio", ha censurado.

Además la plataforma ciudadana ha recordado que el informe del Banco de España sobre el "Acceso al efectivo" bancario apunta que en la provincia de Soria hay 11.443 habitantes (12,49 por ciento) sin puntos de acceso y 150 de los 183 municipios (81,97 por ciento) no tienen acceso.

"La falta de servicios nos expulsa de nuestros pueblos. No nos vamos, nos echan", ha criticado.

La Plataforma Soria ¡Ya! registrará mañana viernes en la Subdelegación del Gobierno una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestando la profunda preocupación de los sorianos por los fondos europeos Next Generation, cuyo destino parece ser, son para "los mismos territorios de siempre", dejando al margen proyectos e inversiones pendientes de la provincia de Soria.