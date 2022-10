Serrano: "Sánchez viene a Soria a repartir miseria"

Jueves, 20 Octubre 2022 14:25

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que cuando el lider nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, visite la provincia, no lo haga como el presidente del Gobierno; Pedro Sánchez, a "repartir miseria".

Serrano, que ha presentado este jueves la intermunicipal del partido en Soria, que se celebrará el sábado en Arcos de Jalón, ha asegurado a preguntas de los periodistas sobre la posible visita del líder popular Alberto Núñez Feijóo que espera que cuando lo haga "no venga a repartir miseria", como hará el próximo sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido ha censurado las declaraciones realizadas ayer por miembros del Gobierno de España, entre ellas el ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, que dio las gracias a los ciudadanos que se acercaban al autobús que informaba del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aseguró que este interés reflejaba que esta iniciativa tenía mucho recorrido.

"Si el IMV tiene mucho recorrido y si en lugar de proporcionar empleo y trabajo, damos ingresos mínimos vitales, venga Dios y nos coja confesados", ha criticado.

Además ha censurado que el Gobierno haya aprobado que los agricultores de Andalucia y Extremadura, con diez peonadas, vayan a cobrar el desempleo.

"También quiero que para Soria se tome esa misma medida", ha reclamado.

Serrano ha calificado de "miseria total" los 6 millones que suponen las ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendrá a explicar este sábado a Soria.

"Si Sánchez viene a engañarnos y a repartir miseria, casi prefiero decirle al señor Feijóo que si nos trae eso, que se quede en Madrid. Cuando venga, que traiga cosas positivas para esta tierra que estamos muy necesitados, pero no a tomarnos el pelo y a reirse de los sorianos", ha censurado.

Serrano ha deseado que Sánchez responda el sábado en Soria a una pregunta que formuló esta semana a la vicepresidenta tercera de su Gobierno, Teresa Ribera, y que no quiso responder.

"Le pedí que me explicase la diferencia de Soria con Baleares -al que ha destinado 350 millones-, porque no la veo. Con Baleares no hay ningún reconocimiento de la Unión Europea, solo una voluntad política; y en Soria, la voluntad política brilla por su ausencia y sí tenemos el reconocimiento de la UE", ha lamentado.

Además ha censurado que alcaldes socialistas de la provincia defienden que se haga un reparto de las ayudas de funcionamiento por territorios y no por provincias.