Rey: "la derecha en este país no se ha acostumbrado a no gobernar"

Lunes, 29 Abril 2024 14:22

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha estimado que la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Gobierno es la acertada y ha acusado a la derecha de recurrir a la seguridad y al fango cuando le faltan otros argumentos para atacar al Gobierno.

“La derecha en este país no se ha acostumbrado a no gobernar. Prefiere que caía España al coste que sea, a que gobierne la izquierda y el PSOE”, ha censurado.

Rey ha señalado que después de “cuatro días de incertidumbre” que ha sometido a una reflexión a todo “este país”, fundamentalmente por estar ante un hecho inédito que es muy difícil que pase en países con democracias consolidadas.

“Después de su declaración de hoy, lo único que puede decir es que es una buena noticia, fundamentalmente para el país, que quien legítimamente gobierna este país no tenga que salir”, ha señalado.

Rey ha asegurado que es una buena noticia para el país por los datos económicos y la justicia social, con fondos europeos que consiguió este presidente del Gobierno.

“Es una buena noticia que quien ha sido el hacedor siga al frente del Gobierno. Es una mala noticia para los que han hecho de la vida pública el fango más absoluto, en el que todo valía”, ha declarado.

Para el secretario general del PSOE en Soria, la situación de enfrentamiento y “casi de guerra” se está trasladando a la sociedad.

Para Rey, la política no puede seguir en los niveles de crispación, odio y enfrentamiento que “nos encontrábamos”.

En su opinión, es buena noticia que Sánchez no entregue la cuchara y siga luchando por los ideales y por la democracia.

“Si la decisión hubiese sido retirarse, estaríamos permitiendo que los que no convencen, venzan”, ha asegurado.

Rey ha señalado que la decisión de Sánchez es la acertada.

“La sensación que tuve el sábado en Madrid de compañeros con acceso al poder, es que era un tema personal, de dolor, y la sensación general era que iba a dimitir, no había estrategia. No lo ha sido, sino una reflexión y espero que sirva para una colectiva sobre hacía donde vamos como país, que es ejemplo y no puede convertirse en ejemplo de malas artes, de enfrentamiento y guerras permanentes”, ha señalado.

Rey ha asegurado que no se han respetado las reglas del juego en las últimas fechas y ha deseado volver a la normalidad.