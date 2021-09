Recurso por nula protección de entorno de San Saturio

Miércoles, 01 Septiembre 2021 17:36

ASDEN-Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición al acuerdo de declaración de Bien de Interés Cultura (BIC) de la ermita de San Saturio, en Soria, para que la Junta de Castilla y León incorpore un entorno de protección que "garantice suficientemente la correcta percepción de la ermita".



El texto del acuerdo por el que se declaraba BIC la ermita de San Saturio con categoría de Monumento, tiene, a juicio de esta asociación ecologista, varios errores e indefiniciones que ya fueron informados y alegados por ella misma y otras entidades y personas previamente a su aprobación, según ha recordado este miércoles en un comunicado.

Dichas alegaciones no han sido aceptadas por la Junta y ni siquiera se ha cumplido con lo establecido por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo que reconoce que se tiene derecho a recibir contestación a las alegaciones emitidas.

Este derecho se ha vulnerado, al menos en lo que respecta a ASDEN, ya que sólo se ha recibido una notificación con el texto del Acuerdo de Declaración del BIC y en dicha declaración no se han corregido ni los errores alegados, ni se han contestado rebatiendo los argumentos en la alegación.

En este sentido ha señalado que entre los errores cometidos se encuentra el de la descripción de la ubicación de San Saturio, al señalar que "la ermita está ubicada en una explanada comprendida entre los cerros de Santa Ana y el monte de las Ánimas" y también la imprecisión de la delimitación del entorno de protección en la margen derecha, con una descripción que da a entender que hay una franja de terreno que goza de cierta protección, lo que no es cierto.

ASDEN-Ecologistas en Acción solicitó el incluir en el entorno de protección de la ermita las laderas, cerros y vaguadas del Castillo, del Cerro de Los Moros y otras elevaciones desde la que hay una vista directa a la ermita, desde la margen derecha del río Duero.

"Aun siendo innegable la afección a San Saturio de posibles actuaciones urbanísticas en la margen derecha del Duero -construcción de viviendas en el Cerro de los Moros- y en las laderas de estos relieves orientados hacia la ermita, la Junta de Castilla y León no ha incluido dentro de su entorno de protección ningún terreno de esta margen derecha", ha señalado.

Para la asociación ecologista, este ejemplo sirve de muestra del "sinsentido" de la declaración de BIC aprobada, y también de la "dejación e inacción" de las administraciones en la protección del patrimonio cultural y natural.