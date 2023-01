Programación de invierno de enViBop

Martes, 17 Enero 2023 07:55

La asociación En Vibop ha cerrado su programación de invierno, para disfrutar la múscia en vivo, los directos en distancias cortas y los solos magistrales de improvisación musical.

"Salud, cultura y musicalidad para todos vosotros en este nuevo año", ha deseado.

La programación de invierno recoge cuatro conciertos en enero, febrero y marzo.

TEMPORADA INVIERNO 2023 :

- 27 enero: TENORISM (Jazz desde Málaga). Dúo de saxos tenores, mano a mano, en formación de quinteto. Ocasión para disfrutar del buen jazz de repertorio, estilos clásicos y composiciones propias. Web oficial y vídeos en directo en http://www.enriqueoliver.com

- 10 febrero: EL PERRETE (Dúo flamenco desde Extremadura). Aunque es un flamenco más de tradición, a caballo entre lo andaluz y lo extremeño, no nos quitamos de la cabeza su parecido físico con... (no lo vamos a decir aquí)... ¡Habrá que verlo! No se puede faltar. YouTube oficial https://youtu.be/nxmvdR_lMfY

- 03 marzo: VALENTÍN CAAMAÑO QUARTET (Jazz desde Galicia): Jazz de autor personal consagrado a la guitarra eléctrica de la mano de este gallego en formación de cuarteto, presentación en Soria de "All the gods", su cuarto disco de estudio. Melodismo instrumental, arropado por destacadas críticas musicales. Web oficial https://valentincaamano.com

- 23 marzo: ALBA CARETA QUINTET (Jazz fusión vocal desde Cataluña). Quinteto catalán de diversas nacionalidades integrado por jóvenes músicos que en su día fueron estudiantes de la ESMUC en Barcelona. Proyecto enérgico, rompedor y cercano. Su líder, Alba Careta es una "jazz-woman" cantante, trompetista y compositora, que presenta tras "Origens" su segundo disco de estudio, "Alades". Web oficial www.albacareta.com