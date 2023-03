Moción socialista para reforzar la sanidad

Lunes, 20 Marzo 2023 14:42

El PSOE presentará una nueva moción este miércoles en las Cortes regionales para reforzar la sanidad y revertir los recortes que ha sufrido toda la comunidad y de forma especial Soria.

La propuesta, según ha señalado el procurador Ángel Hernández, quiere servir además para conocer si la intención del PP de buscar un pacto por la sanidad tiene algún viso de realidad o, tal y como teme el PSOE, es “de nuevo una estrategia de blanqueo para silenciar las críticas”.

La moción incluye 30 medidas que deben servir de base del pacto sanitario, según ha explicado en rueda de prensa.

“Nos sentaremos a hablar pero si se revierten los recortes, se cumplen los acuerdos ya firmados y acordados en las Cortes y se acepta evitar que se privaticen los servicios recogiéndolo en la legislación. También sumamos 30 puntos específicos que tienen que servir de base para sentarnos”, ha señalado.

Entre las medidas, se encuentran prestar los servicios de atención primaria al menos como en 2019, aumentar el número de pediatras que garantice consultas en todas las zonas de salud, un plan estratégico de atención primaria, un fondo de mejora de 250 millones para modernizar la sanidad, mejorar la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos, incrementar el ratio por médico, enfermería, auxiliares… ante la evidente reducción de personal.

Hernández ha insistido en que el pacto sanitario del PP genera muchas dudas y, en su opinión, la única certeza que tiene el PSOE es que están intentando blanquear los recortes.

“La última carta que nos trasladan buscando ese consenso no se centra en la sanidad pública ni en las carencias de la sanidad autonómica ni, por supuesto, en su nefasta gestión. Se repiten las intenciones superficiales y de blanqueo pero no vamos a ser cómplices. No vemos voluntad real de mejora sino ‘maquillar’ la privatización y silenciar las críticas”, ha indicado.

Hernández ha calificado una incoherencia pedir acuerdo, después de desarmar el grupo de trabajo para estudiar la Atención Primaria y ha apuntado al pacto por la reconstrucción con acciones en materia de sanidad que tampoco han cumplido o el voto en contra del PP a más de 80 propuestas.

“Aprobar nuestra moción y las medidas que incluye demostrará si de verdad tienen intención de actuar”, ha sentenciado.