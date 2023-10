Fernando Arévalo dimite de Soria ¡Ya!

Lunes, 30 Octubre 2023 22:25

Fernando Arévalo ha renunciado a su condición de vicepresidente segundo de la coordinadora ejecutiva y miembro del partido político Soria ¡Ya!.

"Debido a problemas de salud familiares, me he visto en la obligación de permanecer apartado de la actividad organizativa del partido en las últimas semanas. La distancia tomada me ha llevado a un periodo de reflexión acerca de mi papel dentro del partido que, finalmente, ha desembocado en mi retirada definitiva del mismo", ha señalado en un comunicado.

En primer lugar, Arévalo ha reconocido que el punto de partida en la reconsideración de su presencia en Soria ¡Ya! es la actual situación personal que atraviesa.

"Entiendo que, dado que este suele ser uno de los argumentos más esgrimidos en este tipo de decisiones, pueda parecer una justificación fácil y cómoda, pero los que me conocen saben que no buscaría excusas en la toma de una decisión tan difícil y dolorosa", ha señalado.

Aún con todo, tampoco Arévalo ha omitido otros pormenores que han pesado en el hecho de que su retirada sea definitiva.

Uno de ellos tiene que ver con las elecciones del pasado 23J.

"No puedo negar que el resultado obtenido socavó la ilusión puesta en este proyecto. Una ilusión que era el motor de todo el trabajo que de manera altruista muchos realizamos en Soria ¡Ya!. No dejo de pensar que fue una oportunidad perdida para Soria. No obstante, quizá se requiera cierta autocrítica. Tampoco niego cierta desilusión personal dentro del partido en los últimos tiempos. En cualquier caso, reitero que la razón de mi retirada, no es una, sino un

cúmulo de circunstancias", ha apuntado.

Arévalo ha recordado que han sido seis intensos años dedicando altruistamente mucho tiempo en el intento de luchar contra la desigualdad institucional hacia Soria y reivindicar lo que los sorianos se merecen por derecho.

"Al igual que otros compañeros, ese tiempo dedicado para conseguir tal fin se lo he quitado a mi actividad profesional, pero fundamentalmente a mi familia. No me arrepiento de ello, pero con las nuevas circunstancias me veo en la necesidad de renunciar al mencionado propósito para poder dedicar más tiempo a mi familia, a mi trabajo y a mí mismo", ha explicado.

A pesar de todo, Arévalo ha resaltado que se siente muy orgulloso de la dedicación y labor desempeñada en Soria ¡Ya!, fundamentalmente durante los últimos años, sin olvidar tampoco mi implicación como ciudadano en anteriores etapas.

"De manera responsable y desinteresada, siempre he intentado ayudar y aportar todo lo que estaba en mis manos por conseguir lo que creía, y sigo

creyendo, que mi tierra se merece", ha concluido.