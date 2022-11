Fernández Bravo: "Se aprende haciendo y comprendiendo"

Jueves, 24 Noviembre 2022 08:52

Eel ponente e investigador de innovación educativa José Antonio Fernández Bravo ha resaltado que el paradigma educativo actual ha cambiado y ya no se trata de que los estudiantes aprendan cómo los profesores enseñan sino al revés, que los profesores enseñen cómo ellos aprenden.

Fernández Bravo ha ofrecido en el centro cultural Gaya Nuño, con aforo completo, la conferencia ‘Enseñar desde el cerebro del que aprende", organizada por CSIF.

“La pregunta fundamental no es cómo se enseña, sino cómo se aprende y allí está el avance de todas las disciplinas que han ayudado muchísimo a toda la educación”, ha señalado.

Fernández Bravo ha resaltado que se aprende por decisiones propias y por eso hay que sustituir el aprendizaje dependiente por otro inteligente, que es “aquel que permite tomar decisiones propias”.

En este sentido ha señalado que se aprende haciendo y comprendiendo, no memorizando sin sentido, lo que no significa que no haya que utilizar la memoria, que es una facultad de la inteligencia, sino que si ya se sabe cómo se aprende, sabemos que lo que se queda en el recuerdo es lo que se memoriza cuando ya se ha comprendido.

En cuanto a los métodos de evaluación, Fernández Bravo ha apuntado que tiene que ser una oportunidad de mejora y crecimiento, que sólo es aceptable, a su juicio, si facilita al evaluado y al evaluador de superarse.

“¿Qué pasa? Que todavía seguimos en el poema del Mio Cid, buscando al autor. Y creémos que hay que seguir haciendo exámenes. No. Lo importante no es a qué evaluó sino qué consigo con lo que evaluó. Hay muchas técnicas pero vamos a ver en qué medida me permite superarme, tanto al que evalúa como al evaluado”, ha explicado.

El fin de la autorrealización es la felicidad, ha resaltado, y en la educación hay dos objetivos: hacerles más listos a los alumnos y mejores personas, y en este camino hay que buscar y luchar por la felicidad.

Fernández ha asegurado que este nuevo método también requiere un esfuerzo necesario en los propios profesores.

“El avance jamás privará de un esfuerzo necesario, pero los esfuerzos que hoy son necesarios no coinciden con los esfuerzos anteriores. Hay esfuerzos innecesarios y avanzar implica distinguirlos y marginar los innecesarios y aplaudir los necesarios”, ha aconsejado.