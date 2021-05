Expediente informativo sobre plan del Cerro de los Moros

Miércoles, 26 Mayo 2021 15:40

El Ministerio de Cultura ha abierto expediente informativo al plan urbanístico del Cerro de los Moros, en Soria, que amenaza una de las zonas emblemáticas de la ciudad, cantada por los poetas, entre ellos Antonio Machado, según ha señalado la plataforma civil "Soria Por El Futuro".



Esta plataforma ha señalado en un comunicado que el Ayuntamiento de Soria se ha comprometido por el momento a revisar el expediente y a mantener intacto "al menos" el ochenta por ciento de la superficie objeto de la controversia, aunque no se ha pronunciado aún entorno a la autorización de una edificación concentrada y en altura sobre parte de la superficie del Cerro de los Moros.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha reiterado en las últimas semanas que a finales de mayo o principios de junio se convocará al Consejo Sectorial de Urbanismo para informar de la alternativa consensuada con la empresa propietaria de los terrenos del Cerro de los Moros.

El Ayuntamiento de Soria está negociando con la empresa inmobiliaria propietaria del Cerro de los Moros la concentración de las edificaciones en una zona concreta del terreno para dejar despejado el 81,47 por ciento del sector urbanístico.

Estas franjas permitirían mitigar al máximo el impacto visual sin conculcar los derechos adquiridos para el desarrollo urbanístico.

Las zonas libres pasarían además a ser de titularidad pública para garantizar su protección.

Varios organismos e instituciones y una masiva protesta ciudadana, activada desde el Centro de Estudios Sorianos, la plataforma civil Soria Por El Futuro, y a través de change.org, han pedido desde este otoño pasado la paralización de un "mastodóntico" proyecto de urbanización de 1.360 viviendas que el Ayuntamiento de Soria está tramitando dentro de la modificación puntual del Plan Urbanístico de la ciudad para construir en la zona del Cerro de los Moros.

Este paraje se encuentra enfrente de la ermita de San Saturio y sobre las márgenes del río Duero, en el paraje con mayor simbolismo en la poesía de Antonio Machado, Gerardo Diego y Gustavo Adolfo Bécquer.

El International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), que asesora a la UNESCO para determinar los bienes Patrimonio de la Humanidad, ha emitido un informe contundente, solicitando la protección de todo el paraje.

El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), el Colegio de Ingenieros de Caminos, la asociación ecologista ASDEN, Hispania Nostra, y el Centro de Estudios Sorianos, adscrito al CSIC también han formulado escritos apoyando la protección del paisaje.

Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha instado a las administraciones competentes a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la margen derecha del río Duero, en la que se asienta el Cerro de los Moros, protegiéndola como ya lo está la orilla izquierda.

A estos organismos se unen más de 250 firmas de reconocido prestigio, entre escritores como Javier Marías, Fernando Sánchez Dragó o Irene Vallejo, hasta numerosos académicos y catedráticos de distintas universidades.