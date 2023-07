El PP reivindica labor de autónomos y Pymes

Jueves, 20 Julio 2023 16:25

Tomás Cabezón y José Manuel Hernando han desgranado las principales medidas y propuestas del Partido Popular para el respaldo de autónomos y pymes con bajada de impuestos y reducciones fiscales como elementos claves para la recuperación del desarrollo económico.

En la comparecencia han estado acompañados por el presidente del Partido Popular, Benito Serrano, quién ha pedido a los sorianos concentrar el voto contrario a Pedro Sánchez en Alberto Núñez Feijóo como única garantía de que no haya bloqueos y no se pierda ni un solo voto en formaciones que no tienen ninguna opción de conseguir representación.

El candidato popular, José Manuel Hernando, ha destacado que desde que gobierna el PSOE y Pedro Sánchez los autónomos y pymes están especialmente abandonados, por eso es preciso ayudar en todo lo que sea posible a estos sectores que son la base de la economía provincial y también, de gran parte de la economía nacional.

El elevado incremento de los costes de producción, sumado al aumento del IPC y de las hipotecas, está retrayendo el consumo y además está reduciendo los ingresos a los trabajadores autónomos y a las pymes, que ven peligrar su rentabilidad, por ello, ha señalado Hernando, es el momento de un Gobierno que tome medidas importantes para apoyar la economía en general y la de los autónomos y empresarios en particular.

Las propuestas del programa popular para autónomos se centran en impulsar la cuota cero para autónomos de nueva creación durante el primer año, mejorar las condiciones laborales y de seguridad social y avanzar en la formación y en el empleo en el ámbito del autónomo. Se promoverá el fortalecimiento de la formación y empleo juvenil en el ámbito del trabajo autónomo.

También se apoyará la conciliación de los autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contraten a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso por nacimiento de hijo o situaciones análogas.

Tomás Cabezón ha destacado la aprobación de una reforma integral de las políticas activas de empleo, basada en la ampliación y mejora de calidad de la oferta de formación, así como incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas.

El objetivo del Partido Popular, que encabeza Alberto Núñez Feijóo, es conseguir un crecimiento estable y sostenible con políticas públicas, equilibrando cuentas y reduciendo la presión fiscal y facilitando la prestación eficiente de los servicios públicos que generen confianza en los emprendedores y empresarios para que inviertan y creen empleo de calidad.

Los compromisos populares pasan por facilitar la financiación de la Pymes permitiendo el acceso a fuentes de financiación alternativas a la bancaria; recogen también el aumento de inversión en I+D+i para facilitar la transferencia de conocimiento con las empresas, además de incentivar el comercio con medidas de simplificación que faciliten su día a día.

El Partido Popular mejorará la fiscalidad específica en el medio rural, particularmente a aquellas personas y empresas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras.

Por su parte, Tomás Cabezón, ha destacado que para empresas y autónomos se va a realizar una reforma integral del sistema fiscal con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo, además de simplificar el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.

Un ejemplo de la sensibilidad popular defendida por Feijóo, es el compromiso de reducir el IVA a las peluquerías, cómo propuso el PP en el Senado y el Psoe lo rechazó en varias ocasiones. El próximo gobierno del PP reducirá el IVA de las peluquerías del 21 por ciento actual al 10 por ciento.