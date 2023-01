Donación del Clan de los Picus a la AECC

Miércoles, 18 Enero 2023 08:48

El Clan de los Picus ha donado mil euros a la Asociación Española contra el Cáncer de Soria.

El Clan de los Picus, en su afán de predicar con el ejemplo, ha querido fomentar las tan necesarias donaciones a las asociaciones y ONG sin ánimo de lucro, ya que ahora, como todos los sectores, están pasando tiempos difíciles.

La Asociación Española Contra el Cáncer de Soria, con Jesús Aguarón como presidente, ha recibido el donativo el viernes pasado.

El Clan de los Picus ha donado mil euros recaudados con los calendarios solidarios, que incluyen las fotografías de sus personajes y las fábulas de sus historias, y que fueron adquiridos, en su mayoría, por los seguidores de las aventuras del clan en las redes sociales de los Picus.

Para el Clan de los Picus, la labor de la AECC es importante, no sólo ya en la investigación para descubrir las posibles curas de esta enfermedad, sino ayudando a llevar mejor la enfermedad a las personas que la padecen y a sus familias en el duro proceso del tratamiento.

Y como es de ley en el clan, los miembros elegidos para la representación de todos ellos no son los jefes, no: ellos tienen su función bien definida que es la de gobernar, administrar, y tomar las decisiones pertinentes para solucionar los problemas, y facilitar la vida a todos y cada uno de los miembros de su clan.

Los representantes del Clan en los eventos importantes son el miembro más mayor y el más joven.

Uno en representación de la experiencia y la sabiduría popular, porque a los miembros mayores no sólo se les respeta por lo que fueron, sino que también se les tiene en cuenta por lo que son: miembros de pleno derecho del clan. Y

el otro en representación del futuro del clan. Los Picus enseñan con el ejemplo y cualquier ocasión es buena para que los más pequeños del clan aprendan la filosofía y los valores de los Picus.

En esta ocasión la responsabilidad y el honor han recaído en Veteronio, casi centenario, y Neoleta, la más pequeñita.

Veteronio ya es un experto en estos eventos, pero para Neoleta es la primera vez, y estaba muy nerviosa. Apenas durmió, pero estaba súper ilusionada por ejercer el papel de representante de sus amigos, familiares y vecinos.

Estuvo muy atenta y no perdió detalle de todo lo que hizo Veteronio. Y allí mismo decidió que de mayor quiere dedicarse a la investigación médica.



Por las personas que lo sufrieron, por las que lo están sufriendo, y por las que en algún momento podríamos sufrirlo. Porque no os engañéis, no, todos somos posibles candidatos.

Cualquier ayuda, por pequeña que sea, para avanzar en la investigación contra esta enfermedad, es importante, y en esta ocasión los Picus y sus seguidores han conseguido donar la cantidad de 1.000 euros.