César Millán: "El libro ha demostrado que el lector prefiere el papel"

Viernes, 27 Diciembre 2024 12:01

A César Millán, regente de Librería Las Heras, todo el mundo lo conoce. Ahora, en estas fechas festivas navideñas, recomienda un libro como compañero de viaje y experiencias. El libro, resalta, ha demostrado que el lector sigue preferiendo el papel, en tiempos marcados por las tecnologías.

Por Juana Largo

Aparte de su labor como librero, Millán desempeña otras labores, ya sea como presentador de libros, o como coordinador en un grupo de literatura en El Casino Amistad o como articulista o como editor de algunas publicaciones, y siempre casi todo lo relacionado con el libro en la ciudad de Soria.

Ahora que estamos en Navidades, tiempo idóneo para acercarse por las librerías, era también un buen momento para realizarle una entrevista.

Desde la calle del Collado, al ver la fachada y el escaparate de Liberia Las Heras, parece que simbolizan un lugar sagrado. Y luego en el interior, parece que te vas a encontrar con Julio Llamazares o Avelino Hernández o Javier Marías…

- ¿Cuándo se fundó la Librería Las Heras? ¿Y qué es destacable en todos estos años?

- Se fundó en 1860 y a lo largo de todas estas décadas el servicio al ciudadano y el motor cultural de la ciudad han sido los puntales más importantes.

¿Tienen futuro los libros? Lo digo por la competencia digital.

- Siempre hay futuro. El libro ha demostrado que el lector prefiere el papel. No solo por su textura, formato y elegancia, sino porque a través de él la atención es mayor y más continuada que con un aparato digital.

- ¿Sigue el público las novedades editoriales? ¿Un libro es un fetiche?

- Es un compañero de viaje y experiencias. Incluso, en muchos momentos, de aprendizaje. Cada libro es único y única debe ser su compañía.

- Teniendo en cuenta que el papel está caro, ¿se editan muchos libros en la actualidad?

- ¿Hay algo en nuestro entorno que no sea caro? Por supuesto que se editan demasiados títulos, pero quienes somos para señalar cuáles deben o no deben editarse. Ahí está nuestra libertad, elegir si nuestro texto debe ser editado a no.

- ¿Las mujeres son las que más leen? Y ¿qué libro de una mujer aconsejarías? ¿A Han Kang, la Premio Nobel?, sin descontar a los señores varones que escriben libros…

- Como a los ángeles, a los libros nunca les miro el sexo. Hay una inteligencia natural (o eso quiero pensar) que ha creado una historia, incluso una obra de arte, y que su lectura me reporta una enorme satisfacción. No me preocupa si es hombre o mujer, sí lo que me transmite