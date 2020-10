Cadena humana entre Soria Norte y Sur

La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! organizará mañana sábado una cadena humana, que conectará los centros de salud Soria Norte y Sur, para protestar por la precaria situación que arrastra la sanidad en la provincia y reclamar medidas a las administraciones responsables.

La cadena humana se realizará a las doce del mediodía antes del pardo de cinco minutos "por una sanidad rural digna", ha señalado el movimiento ciudadano en un comunicado.

Para ello ha convocado a los vecinos de Soria que quieran formar dicha cadena, a acudir a su centro de salud de referencia a partir de las 11:30 horas.

Para el resto de localidades de la provincia, la plataforma ha pedido a la ciudadanía que se unan al paro por la sanidad a las puertas de sus centros de salud y consultorios médicos a las 12:00 horas.

El colectivo ciudadano también ha convocado a participar de forma virtual a todas aquellas personas que no puedan asistir o deseen evitar concentraciones, pero que quieran mostrar su apoyo a este paro de 5 minutos por la sanidad.

Bajo los lemas #YoParoPorMiPueblo y #SanidadRuralDigna, la plataforma Soria ¡Ya! y colectivos de la España Vaciada han convocado a los ciudadanos a salir a las calles en defensa de la sanidad pública y sanidad rural.

En este paro se exigirá a las instituciones una sanidad pública de calidad en el medio rural, que garantice las mismas coberturas y prestaciones de las que se dispone en las zonas urbanas, y que además se atienda las especificidades de territorios como Soria.

Con esta concentración también se quiere exigir a las administraciones que la crisis de la Covid-19 no sirva de excusa para reformas que finalmente recorten más servicios públicos, fundamentales para el mantenimiento de población en el medio rural.

Soria ¡Ya! ha pedido a los asistentes que sean responsables para cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias actualmente vigentes.

Ante las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en las que pide a los ciudadanos evitar la participación en el paro del sábado con la excusa de no aumentar la presión a los profesionales sanitarios de los centros de salud, Soria ¡Ya! ha señalado que con estas movilizaciones lo que se busca precisamente es lo contrario: presionar a las administraciones para que doten de más medios y realicen menos recortes en la atención primaria.