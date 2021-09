Aumento significativo de reagrupaciones familiares

La Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Soria ha aumentado de forma significativa los expedientes tramitados este año respecto a las mismas fechas del año 2020 y del año 2019.

Hasta el 30 agosto han tenido entrada casi 1.000 expedientes (966), frente a los 503 de 2020 y los 614 de 2019, según las cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Así, ha habido un aumento significativo experimentado en las reagrupaciones familiares, en torno a cuatro veces más que en años anteriores, aunque esta circunstancia era esperable ante la situación sanitaria sufrida que ha condicionado, a lo largo de 2020, las posibilidades de reagrupación por las dificultades añadidas por las restricciones de movimientos, cierre de fronteras o dificultades en servicios consulares, entre otras razones.

Las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena han sufrido un nuevo incremento respecto a 2020, como ya se observó con respecto a 2019.

La secuencia, en número de autorizaciones, del periodo 2019 a 2021 es de 60-91-137. Se observa la clara tendencia al alza.

La variación más destacable que se ha producido en 2021 ha sido en las autorizaciones por circunstancias excepcionales, en especial el arraigo social y laboral. Se ha pasado de 32 expedientes en 2020 a 162 en 2021.

En materia socio laboral, al haberse iniciado de nuevo los viajes del IMSERSO, la asistencia de usuarios a la Oficina de Información ha aumentado considerablemente con el fin de tramitar sus solicitudes. Así mismo se atienden solicitudes de información relacionadas con emigrantes retornados, cuestiones laborales y otros derechos.

Tesorería

La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social (TGSS), Raquel de Diego, informó de que la recuperación se deja notar en las cifras de aficiliación a la Seguridad Social.

Hay actualmente 40.728 afiliados.

Por otra parte, el número de pensionistas alcanza los 22.309.

Inspección de Trabajo

La jefa de la Inspección de Trabajo, Paloma Ibáñez, ha detacado las actuaciones cuyo objeto es detectar situaciones de fraude por parte de las empresas que han aplicado expedientes de regulación de empleo temporal vinculados con la covid-19, tales como el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del empleo, posibles situaciones de connivencia con los trabajadores para la obtención y disfrute de las prestaciones por desempleo o el cumplimiento de las obligaciones de información a las entidades gestoras, entre otras.

Ha habido también actuaciones vinculadas a posibles vulneraciones de los derechos de las personas trabajadoras en materia de relaciones laborales y que tengan vinculación directa con la covid-19. Además, también reseñó las actuaciones dirigidas a proteger la salud de los trabajadores, en todos los sectores de actividad.

Por otra parte, en materia laboral continúan las actuaciones de control del fraude en la contratación temporal, control de la contratación a tiempo parcial y en aras a garantizar los derechos salariales. Así mismo hay actuaciones en materia de igualdad, acceso ai empleo, igualdad en la relación laboral, igualdad salarial, acoso sexual y por razón de sexo. Por último, la Inspección vigila también el tiempo de trabajo y registro de jornada, así como posibles situaciones de cesión ilegal, entre otras.

MUFACE

Por lo que respecta a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que acoge en Soria a 4.248 mutualistas, el director provincial, José Antonio Martínez Peña, ha señalado que, debido a los problemas que en principio se ocasionaron en la programación de la vacunación de los mutualistas respecto a los usuarios de la Seguridad Social, en marzo se arbitró un procedimiento especial de MUFACE de Soria y los responsables del equipo de vacunación del SACYL.

Este protocolo no solo ha permitido que el equipo dispusiera de los datos de los mutualistas para incorporarlos a programación normal sino que además ha facilitado que cualquier incidencia que pudiera surgir (teléfonos no actualizados, mutualistas desplazado a Soria con o sin vacuna, etc.) “se resolviera en un tiempo relativamente razonable”.