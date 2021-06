Alcohólicos Anónimos cumple 86 años

Lunes, 07 Junio 2021 14:09

Alcohólicos Anónimos cumple el próximo 10 de junio 86 años de existencia, con el único propósito de ayudar a recuperarse a las personas que sufren esta enfermedad.

"Aunque ninguno de nosotros quiso nunca llegar a ser alcohólico, nos alegra ser uno más de los aproximadamente dos millones de miembros recuperados que existen en los ciento dieciocho mil grupos en los ciento ochenta y cinco países en que los alcohólicos se recuperan con el programa de doce pasos de Alcohólicos Anónimos", ha señalado Soria Alcohólicos Anónimos.

Durante el confinamiento, los grupos de Alcohólicos Anónimos han seguido funcionando a través del contacto telefónico entre sus miembros y manteniendo sus reuniones habituales usando diversas plataformas online.

Paulatinamente, y siempre de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las reuniones han vuelto a ser presenciales dada la importancia que tiene el encuentro interpersonal en nuestra recuperación.

La comunidad nació cuando un alcohólico, sintiendo que ahí podría estar la clave para su recuperación, se reunió personalmente con otro alcohólico para contarle su problema y transmitirle la solución que había encontrado.

Cuando ambos intuyeron que esta podría ser también una posible salida para todas las personas que sufrían del alcoholismo y que quizá su propia sobriedad y su inmunidad a las recaídas dependiera de compartir con el alcohólico que todavía sufría lo que acababan de descubrir, se generó una corriente de vida y recuperación que todavía continúa.

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común, y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA, es el deseo de dejar la bebida", ha señalado.

Para ser miembro de AA, no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.

"Nuestro objetivo primordial, es mantenernos sobrios, y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad", ha recalcado.