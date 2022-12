TRIBUNA / Urbanismo y gestión patrimonial del PSOE municipal

Jueves, 08 Diciembre 2022 08:40

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio, denuncia en este artículo de opinión las irregularidades que se dan en materia de urbanismo en la ciudad, centrando en el caso del sector "Pajaritos II", donde a su juicio, el equipo socialista de Gobierno tiene mucho que hacer para demostrar transparencia y honestidad.

En fechas recientes los sorianos hemos conocido que en un edificio en construcción —situado en el conocido como Sector “Pajaritos II”— se ha levantado una planta más de la permitidas.

También hemos sabido que el muy ‘transparente’ equipo de Gobierno municipal tenía conocimiento de esta situación, al menos, desde el mes de mayo y que solo se decidió actuar cuando el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) sacó a la luz la irregularidad: en un edificio en construcción, se había construido una planta más sin la licencia y sin estar amparada por documento de planeamiento urbanístico aprobado definitivamente.

En el Pleno Municipal, con absoluto descaro, el Sr. Concejal de Urbanismo manifestó que desconocía la existencia de esa quinta planta.

Esto lo dice alguien que forma parte de una Junta de Gobierno Local que previamente había acordado “la legalización de lo construido”, y la paralización de las obras en esa quinta planta, por no estar amparadas por licencia de obra alguna. Pero como debió parecerle poco, todavía fue más lejos y sin ningún rubor nos dijo también a todos los sorianos que “no se ha presentado proyecto de ejecución alguno”.

El proyecto sí se había sido presentado y aprobado tiempo atrás por esa misma Junta de Gobierno Local.

El resto de su intervención lo de siempre: insultos y ataques personales. Desde Ciudadanos (Cs) ya estamos acostumbrados a estas soflamas de nuestros gobernantes socialistas municipales. Sabemos perfectamente que solo buscan desviar la atención y diluir su responsabilidad. Por eso, porque no nos intimida, vuelvo a reiterar mi petición: señor concejal de urbanismo, por favor, dimita por respeto al pueblo de Soria. Un concejal que es incapaz de conocer lo que sucede en su departamento y, además, lo hace público en un Pleno, no puede seguir ostentando tal responsabilidad.

Me resulta difícil creer, por no decir imposible, que profesionales de la construcción se atrevan a realizar unas obras de este calado sin licencia y, si previamente, no existieran conversaciones, al menos, con los responsables políticos afectados. Parece incluso lógico suponer que una actuación de este tipo, se haya realizado sin contar con el beneplácito o la complicidad política del Gobierno Municipal. Y, por favor, señor “Concejal de Urbanismo”, deje de escudarse en los técnicos municipales para eludir su responsabilidad.

Por eso, para que los sorianos podamos volver a creer en ustedes y para evitar suspicacias espero —como no puede ser de otra manera— que antes de continuar con esa modificación puntual nº 32, se resuelvan en tiempo y forma los expedientes (sancionador y restaurador de la legalidad) y se adopten las medidas que de ellos puedan derivarse. Si fuese aprobada la modificación puntual o se legalizaran las obras antes de su resolución, podríamos pensar que la “transparencia” de nuestro equipo municipal de Gobierno socialista, consiste en cambiar la norma “a demanda” en beneficio del infractor. ¿A que nos suena esto?. Quiero pensar que los socialistas sorianos no van a seguir los pasos de sus hermanos mayores en el Congreso de los Diputados. Y por favor, señor “Concejal de Urbanismo”, no haga usted como con el expediente del Cerro de los Moros: no los guarde en el cajón.

Aprovecho también para reiterar mi petición de una “Comisión de Investigación”. Si no lo hacen ustedes que son tan “transparentes” van a perder una ocasión de oro para que los sorianos puedan conocer la opinión y sobre todo las razones del propio promotor o del arquitecto director de las obras. No pierdan ustedes la oportunidad de hacer realidad esa “honestidad” y esa “transparencia“ de la que tanto alardean. Salvo, claro, que tengan algo que esconder.

Tampoco quisiera dejar de referirme a la confesión pública espontánea que ha realizado, nuestro “transparente” concejal de urbanismo: según ha dicho, a esta situación se ha llegado porque el equipo municipal estaba “negociando” una permuta para hacerse con la propiedad de una finca junto al río Duero en la que se hacen “performances” sobre las ánimas del purgatorio. Nada sabemos sobre la obligatoria tramitación legal del expediente de permuta y nada sabemos de los bienes y la valoración de la operación, dato este esencial en toda permuta.

Pero lo que a mi juicio resulta más preocupante, tal vez incluso lesivo para el patrimonio municipal, es, que el promotor del edificio ya ha materializado e incorporado a su inmueble los aprovechamientos urbanísticos que correspondían Ayuntamiento de Soria. Entre tanto el Municipio no dispone, que se sepa, del título de propiedad de la finca a la que se refería el portavoz del Gobierno Municipal y tampoco está claro, al menos de momento, si algún día llegará a obtenerla.

Y por favor, no vengan con el cuento de que los aprovechamientos están en el edificio en construcción y que siguen siendo de propiedad municipal. Ustedes saben perfectamente que para que así fuera, tendría que existir un documento que otorgue la propiedad de determinadas viviendas al Consistorio, eso sí una vez finalizadas las mismas. Algo que evidentemente no existe. A fecha de hoy lo único existente es que se han incorporado al edificio unos aprovechamientos urbanísticos de propiedad municipal, sin documento que lo avale ni compensación de ningún tipo.

Señores socialistas, llevan ustedes gobernando esta ciudad desde hace casi 16 años, sin aprobar una nueva normativa urbanística. Durante todos estos años el urbanismo en Soria ha vivido de la improvisación. Las 32 modificaciones puntuales del planeamiento, efectuadas en su mayoría a solicitud de los promotores, evidencian además de su incompetencia e incapacidad para aprobar un Plan General de Ordenación Urbana.

Fragilidad institucional, desorganización, incoherencia en la gestión, improvisaciones, etc… son muestras de la absoluta decadencia en la que se encuentra nuestro Ayuntamiento. Esta es la cruda realidad a la que nos han llevado los actuales gobernantes socialistas municipales.

Fdo: Saturnino de Gregorio, Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria