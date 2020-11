Preocupación por gestión regional de teleasistencia

Jueves, 26 Noviembre 2020 16:48

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha mostrado este jueves la preocupación del equipo socialista de gobierno y de las entidades locales con la posible gestión directa de la teleasistencia por parte de la Junta de Castilla y León.



García ha considerado este jueves en rueda de prensa que la modificación se llevará a cabo de forma unilateral y deja a los ayuntamientos sin posibilidad de supervisión sobre la calidad del recurso.

El concejal de Acción Social ha indicado que el Plan de Choque de la Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno contempla la gratuidad de la teleasistencia, que hasta ahora se financiaba por parte de la Junta, los ayuntamientos y los propios usuarios, y también recoge la financiación por parte del Estado transfiriendo estos fondos a las comunidades autónomas.

El concejal ha indicado que "a raíz de esta medida de gratuidad, con la que estamos totalmente de acuerdo, y la aprobación de fondos, que también es una noticia positiva, la Junta ha decidido recuperar esa competencia y gestionarla de forma directa dejándonos a los Ayuntamientos sin participación teniendo en cuenta que somos la puerta de entrada a los servicios sociales".

En este sentido ha señalado que la supervisión del servicio con esa gestión de la Junta no será la misma que puede hacer cada una de las entidades locales y ha aventurado que la medida hará que el servicio "pierda calidad".

Cerca de 500 personas acceden a la teleasistencia en la ciudad de Soria y muchas de ellas ya lo hacen también con la de última generación o avanzada.

El concejal ha reclamado que se tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos y ha puesto como ejemplo el programa de conciliación.

"Ya anunciamos que no iba a funcionar y, por ejemplo, en Soria no hemos tramitado ni una sola ayuda de este tipo precisamente por todos esos inconvenientes que ya pusimos sobre la mesa y no fueron atendidos", ha recalcado.