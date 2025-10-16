El PP rechaza nueva subida impositiva en Soria

Jueves, 16 Octubre 2025 11:23

El Partido Popular de Soria en el Ayuntamiento de Soria ha rechazado hoy la nueva subida de impuestos que el equipo socialista de Gobierno quiere aprobar el próximo lunes en pleno extraordinario. El PP ha calificado de “bestial” la presión fiscal que sufren los vecinos de Soria.

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio, han comparecido en rueda de prensa para valorar el pleno del próximo lunes y la comisión informativa realizada y manifestar su total oposición a subida de impuestos.

De Gregorio ha señalado que el IBI, y las tasas de vehículos y vados sube un 2,2 por ciento.

“Pensamos que este año como el alcalde de Castilla y León tiene elecciones el próximo año, pensábamos que no iba a subir los impuestos”, ha ironizado.

De Gegorio que lo que refleja es lo que hará en Castilla y león, si llega a la presidencia: subir impuestos.

El año pasado el IBI subió un 2,5 por ciento.

Muñoz dice que sube lo que el ipc pero no tiene en cuenta lo que sube la cesta de la compra el 36 por ciento, según OCU, después de la pandemia.

“Lo que nos hace este Gobierno es cargarse más a la clase media y empobrecer al ciudadano. Y no contentos con ello, nos vuelve a machacar con impuestos todos los años, con subida de IBI que no tiene sentido. Entre 2018 y 2023, solo ocho capitales incrementan el IBI, y la sexta que más lo sube es Soria, en toda España. No tiene sentido que lo achaque a la subida de los gastos de personal”, ha censurado.

De Gregorio ha advertido que siempre tendrá un conflicto con el personal, cuando tiene pendiente la elaboración de la Rpt.

“No se puede cargar las tintas para pagar al personal. Se sube por la mala gestión de gastos e ingresos. Y lo más fácil cuando no se gestiona es subir para nivelar las cuentas”, ha censurado.

El concejal popular ha reiterado que el equipo socialista de Gobierno no lleva una política presupuestaria correcta

“No estamos de acuerdo con subida del IBI y las tasas porque presión fiscal es bestial en Soria. Y no deja de ser cada año más”, ha denunciado.

De Gregorio ha reclamado mejorar la recaudación municipal, ya que el equipo socialista de Gobierno tiene cinco millones de euros sin ingresar.

Cuando el PSOE entró en Ayuntamiento en 2007 se ingresaba por IBI 5 millones ahora se recauda 15 millones.

El PP ha presentado bonificaciones par fomento de empleo y para inmuebles alquilados.

En este segundo aspecto plantea bonificar el 5 por ciento en la cuota integra del IIB en aquellos propietarios que realizan un contrato de alquiler, con lo que se permite acceder a la vivienda y reducir el precio del alquiler.

También ha presentado una bonificación en el IBI por domiciliar los recibos en una entidad financiera.