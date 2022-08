El PP pide acondicionar tramo de carril-bici

Jueves, 25 Agosto 2022 13:01

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha solicitado el acondicionamiento del carril bici Soria-Valonsadero en la zona que transcurre entre la parte trasera de Hierros Gil y Tableros Losan.

La concejal popular, Estela Navascués, ha pedido que se reasfalte y pinte el firme de esta zona y que se aproveche para dejarlo cómo lo han dejado en la zona de El Pinarcillo de Valonsadero.

Además ha mostrado su desagrado por la situación actual del carril en el citado tramo.

Navascués ha explicado que tras la realización de una zanja para meter tuberías junto al carril bici, el firme se cerró provisionalmente y ha añadido “de esto hace ya casi un año, por lo que el firme debería ser reasfaltado y pintado como carril bici que es”.

En este sentido ha recordado además que el próximo 4 de septiembre se va a celebrar la carrera popular Soria-Valonsadero y ha afirmado que “es una pena que los atletas participantes tengan que pasar por esta zona parcheada y sin señalización horizontal. El año pasado cuando se celebró esta carrera las obras acababan de terminar y no había dado tiempo a mejorar el firme, pero ha pasado ya un año y ya no es excusa”, añade.

La concejal soriana ha recordado al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Soria.

“Es necesario proceder al reasfaltado y acondicionamiento de esta zona para dejarla como estaba antes. El estado actual del firme contribuye a devaluar la imagen de la ciudad, y no solo para los atletas que participarán en la Soria Valonsadero, si no para los muchos deportistas y ciudadanos que utilizan este carril a diario con sus bicicletas, patinetes, o simplemente para dar paseos. Si desde el Ayuntamiento no cuidamos este tipo de detalles, perderemos todos”, ha apuntado.

Igualmente ha recordado que este mismo carril sigue sin conectar con el barrio de Las Casas y añade que una adecuada conexión desde la rotonda de entrada al polígono, uniría el carril Soria-Valonsadero con el que existe desde Las Casas hasta la cárcel nueva de Soria.