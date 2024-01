Eey justifica retraso en urbanismo por tramitación de fondos europeos

Viernes, 19 Enero 2024 11:05

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, ha pedido disculpas por el retraso en concesión de licencias urbanísticas y expedientes de planeamiento, debido a priorizar el personal del departamento en la tramitación de fondos europeos

Rey, que ha comparecido tras la comisión de Urbanismo, ha pedido disculpas, especialmente al sector urbanístico que ha tramitado licencias y ha sufrido una pequeña demora.

En cuanto a los expedientes de planeamiento ha reconocido que tienen un cierto retraso debido a la complejidad.

Y en cuanto a licencias, ha apuntado que en marzo se jubiló el arquitecto municipal y que el equipo de gobierno ha puesto en marcha la contratación después..

“La explicación es sencilla. Durante todo este tiempo este Ayuntamiento ha hecho ingente esfuerzo por mejorar la ciudad. Y este Ayuntamiento tenía oportunidad de fondos europeos”, ha justificado.

Rey ha apuntado que el Ayuntamiento ha solicitado más de 71 millones de fondos europeos en los últimos años y se han concedido más de 22 millones, estando pendientes de resolución otros 10 millones.

Además hay que añadir más de 4 millones invertidos en muralla, que afecta al paño que sube hacia el Mirón y el Castillo, y los 25 millones de inversión de las travesías que cambiarán fisonomía de la ciudad.

Rey ha enumerado los proyectos en marcha en la ciudad, que suponen en el entorno de cien millones en proyectos en marcha o solicitados.

“Todo este ingente trabajos que hay que presentar, ha caído en el departamento de Urbanismo y en concreto en las dos arquitectas. El equipo de gobierno ha priorizado no desaprovechar oportunidad de fondos europeos, porque pasan una vez en la vida, y hemos tenido que retrasar trabajo ordinario de urbanismo”, ha justificado.

Rey ha señalado que todos los proyectos repercutirán en empresas del sector de la construcción y ha pedido comprensión por decisión tomada y que ha supuesto retraso en tramitación de algunos expedientes.

“Son decisiones políticas que las tomamos con criterio razonable”, ha abundado.

Contrataciones

Además ha señalado que se ha contrato personal nuevo para asumir trabajo de fondos europeos, culminándose a finales de año el cambio de tareas, para que dos arquitectas vuelven a gestionar y acelerar las licencias y expedientes de planeamiento.

“Nos costará un par de meses ponernos al día. Es el compromiso que tenemos en el departamento. En dos o tres meses la situación se va a normalizar”, ha emplazado.

Rey ha apuntado que en otras ciudades los retrasos para conceder una licencia son mayores que en Ayuntamiento de Soria y hay otras administraciones con listas de espera que sobrepasan más de un año.

“Aquí no veo al PP criticarlo, porque son ellos los que gobiernan”, ha censurado.

El PSOE gestiona expedientes de otra manera, según ha señalado. Y ha emplazado a revisar el de las márgenes del río y muralla, sin recursos y reclamaciones de nadie.

En licencias, hay 25-30 pendientes; en informaciones urbanísticas, igual, y en planeamiento, cinco expedientes, es la carga de trabajo retrasada que hay que solventar en los próximos meses.

El acumulado de retraso es de diez meses, según ha reconocido.

Lupa quiere implantar una nueva superficie comercial detrás de nave de Porcelanosa, según ha avanzado.

Mercadona no está contento con posición de PP, a cambio de ubicación, por presentar alegaciones al expediente, ha señalado.

Rey ha responsabilizado al PP de los problemas en Cerro de los Moros y quinta planta de Los Pajaritos II, con expedientes que se remontan a la etapa de Encarnación Redondo.

“Todos estos trabajos de gestión es la consecuencia de cuatro tristes años del PP que han tenido graves consecuencias en la ciudad. Espero que tarden mucho en gobernar y si lo hacen no se encuentren una herencia tan envenenada como la que dejaron”, ha criticado.

En cuanto a la quinta planta de Los Pajaritos II Rey ha apuntado que la primera ocupación se podrá conceder, a la espera de dos informes jurídico y técnico

"Ya hemos metido una vez la pata con los plazos y ya no me atrevo. Si hay alguien que no es culpable, son los propietarios", ha defendido.

En cuanto al expediente del Cerro de los Moros, Rey ha apuntado que en marzo del año pasado se acordó suspensión del procedimiento porque faltaba documentación.

Habrá que reiniciar de nuevo el expediente, tras completarse el expediente. Y toca responder a las alegaciones y para ello se ha contratado servicio externo, ha informado.

La información de Patrimonio llegó el 26 de diciembre.

Rey ha asegurado que Patrimonio ha autorizado expediente y que se tramite modificación urbanística.

Impacto visuales y afecciones patrimoniales en entorno pedia Patrimonio y ahora ha dado el visto bueno a tramitación de expediente.