De Gregorio invita a Muñoz a aprender más contabilidad para debatir sobre gestión en Ayuntamiento

Jueves, 20 Marzo 2025 17:05

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio, ha respondido este miércoles a las acusaciones vertidas por el portavoz socialista Javier Muñoz sobre su triple condición de concejal, diputado provincial y secretario-interventor del Ayuntamiento de Golmayo. De Gregorio ha subrayado que el que más tiene que callar, habla. Le ha invitado a estudiar más contabilidad para después debatir.

Saturnino de Gregorio, que ha insistido en la necesidad de mayor transparencia en la gestión municipal, ha replicado este jueves a las acusaciones vertidas ayer por el portavoz socialista Javier Muñoz.

De Gregorio ha asegurado que es el equipo de Gobierno el que tiene que informar de los avances de los diferentes expedientes.

“Sigue el señor Muñoz mintiendo como de costumbre, cuando dice que tienen licencia de primera ocupación; que me la enseñe. La declaración responsable no sirve y si hay algún problema, el que tendrá un problema serio es este Ayuntamiento por ocupar un edificio sin la licencia de primera ocupación”, ha advertido.

De Gregorio ha asegurado que ya le dijo a Muñoz en un pleno que una cosa es su función política y otra su puesto de trabajo, que es secretario-interventor del Ayuntamiento de Golmayo.

“Le dije en un pleno, que yo no me metia como hace usted las alubias o las lentejas o la paella :Muñoz es cocinero- Y déjeme en paz y no mezcle puesto de trabajo con política. Pero parece que siguen empeñados en mezclar”, ha censurado.

El concejal popular ha reiterado que lo que pretende Muñoz es desviar la atención sobre las incompetencias del PSOE en el Ayuntamiento de Soria y sus faltas de transparencia.

“Tenemos más de veinte solicitudes de información en este Ayuntamiento y no se nos han dado. Hemos pedido las liquidaciones del 1,5 por ciento de todas las empresas y no se nos ha dado. Hemos pedido liquidaciones de diversos ingresos, de licencias de obras, y no se nos ha facilitado. Y cuando no se facilita, lo más fácil es acusar”, ha reiterado.

De Gregorio ha subrayado que en el Ayuntamiento de Golmayo han remitido toda la documentación al Procurador del Común, el arquitecto y el técnico de gestión han entregado copias a la portavoz socialista sobre las tasas para ubicación de una empresa y una liquidación de vía pública

“No voy a venir aquí a dar lecciones de contabilidad. Hay una cuenta, la 555, que son pagos pendientes de aplicación. Y hemos podido pagar una orden antes de tiempo, pero hay una cuenta donde se ingresa ese pago, que luego al aprobarse la modificación presupuestaria se saca de pagos pendientes de aplicación y se mete a presupuesto, antes de la liquidación, que es lo que importa”, ha explicado.

De Gregorio le ha recordado a Muñoz, que cuando ha hecho las cosas mal en el Ayuntamiento de Soria, le ha recurrido dos veces en vía contencioso-administrativo modificaciones presupuestarias de 2021 y 2022, hay sentencia firma del TSJCyL de hace más de dos años, y “todavía no ha cumplido la sentencia y es el concejal de Hacienda”.

“Y usted viene a darme ejemplo y reprocharme a mi. Lo primero que tiene que hacer es aprender contabilidad. Y ponerse a mi nivel contable. Y después hablamos de lo que quiera. Pero no hable por que sí”, ha censurado.

Sin ingresar

De Gregorio ha avanzado que el próximo lunes convocarán una rueda de prensa para repasar lo que deja de ingresar el Ayuntamiento de Soria.

“Tenemos datos que no se nos han dado en este Ayuntamiento que superamos con creces más del millón de euros de ingresos que se tenían que tenían que haber materializado y están sin materializar”, ha señalado.

“No entiendo que está criticando cuando el que más tiene que callar es él. Si ve algo que está mal, que haga lo que yo en este Ayuntamiento, que presente un contencioso en el juzgado”, ha apuntado.

“El que se tiene que callar es usted y el que tiene que aprender contabilidad, también”, ha cerrado