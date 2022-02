UGT apunta que Soria necesita 140 profesores más

Miércoles, 16 Febrero 2022 14:46

Según se desprende de un estudio que UGT Servicios Públicos ha realizado, Castilla y León necesita la creación de, aproximadamente, 2.500 plazas de profesorado en nuestra comunidad. De ellos, 140 hacen falta en la provincia.



Ante el inicio de la negociación de las plantillas con la Consejería de Educación, el sindicato UGT manifiesta que la propuesta de la consejería “es totalmente insuficiente porque no respeta el Acuerdo de las 35 horas ni revierte los recortes de 2012”.

De este estudio se desprende, que para la provincia de Soria se deberían crear 140 nuevas plazas de profesorado para el curso escolar 2022-23.

Según el citado estudio, realizado de acuerdo a los datos de profesorado a jornada completa previo al COVID, curso 2019/20 y a la jornada lectiva del curso 2011/12, previa al decretazo de recortes, con las 35 horas semanales, en el curso 2022/23 se deberían crear 24 plazas maestros y maestras en toda la provincia de Soria, 84 plazas para profesorado de Secundaria, 15 de Profesores Técnicos de FP, 3 de profesorado de Escuelas de Arte, 6 plazas para profesorado de Conservatorio y 3 en las Escuelas Oficiales de Idiomas; en total, casi 140 plazas para docentes en Soria.

Estos son los datos con los que el sindicato cuenta y que según UGT Enseñanza Soria “se ajustan a las necesidades docentes de los centros educativos públicos de Castilla y León, con unas condiciones dignas y que, además, sirven para devolver los derechos cercenados hace 10 años”.

UGT Servicios Públicos Castilla y León sigue reivindicando la devolución de las 35 horas a todos los funcionarios de la comunidad, a todos los docentes y, según ha manifestado el sindicato “por eso no firmamos el Acuerdo trampa de Educación, porque consideramos esencial recuperar los derechos perdidos antes de plantear un supuesto Acuerdo de mejora que solo persigue fines electoralistas”.

En este sentido, ha señalado que “serán los firmantes del Acuerdo los que tengan que explicar a todos los docentes de Castilla y León, y en particular a los de la provincia de Soria, la razón por la que no se crean más plazas y por qué han aceptado participar en el juego de una Administración que lleva 10 años sin revertir ni uno solo de los recortes a los que han sometido al profesorado de la comunidad”.