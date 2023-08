TRIBUNA / El señor de Odieta

Domingo, 06 Agosto 2023 17:45

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en los planteamientos defendidos por la presidenta de Asaja Soria en torno a la posible supresión de la protección que goza la mantequilla de Soria.

TRIBUNA / El señor de Odieta

No acierto a comprender lo que tengan que ver los “youtubers” con la mantequilla de Soria, tal como dice no se sabe quién para decir que la presidenta de ASAJA Soria, Ana Pastor (que a su vez firma que alguien, no se sabe quién, firma lo que ella dice), dice eso.

Estoy convencido que Doña Ana Pastor no es analfabeta. Quizá un poco despreocupada de firmar lo que otro la escribe, que para eso es la jefa, quizá sea. Y desde luego creo firmemente que Ana Pastor parece creer con parecida solidez que la mantequilla de Soria tiene que ver con los “youtubers” y con la Puerta del Sol, esto es, con el kilómetro cero, tanto como para decir que ASAJA con ella y ella con ASAJA estaría dispuesta, o está dispuesta sin más, y si no que lo diga, a echar una mano, están deseosos de ayudar a alguien que quiera instalar una granja de ordeño en Soria, según dice:

“Por eso precisamente estamos deseosos de que alguien quiera crear una granja de ordeño en Soria”

Por eso precisamente nos hemos quedado atrancados aquí, porque hacia más arriba llegamos a lo de los “Yuotubers” y hacia más abajo llegamos sin más a la salvajada de Odieta. Luego nos perdemos ya en lo del muro de las lamentaciones que nos introduce de lleno en la cuestión judía y en el muro de las lamentaciones de Jerusalén al cien por cien, salvo trazas de la cuestión catalana a la que Ana Pastor alude con sagacidad diciendo que no será ella la que se meta en semejante jardín, con lo que no podemos estar más de acuerdo con Doña Ana, y menos si por esta vía se nos quisiera sugerir lo de las fresas en Doñana, que no de Doña Ana. Como Doña Ana despachamos la cuestión con ese acertado “no hace falta”.

El final del artículo de Doña Ana o de quien lo escribe para que Doña Ana lo firme no puede ser más acertado aunque no se sepa a quién felicitar, si a la firmante o al escritor. Opto por felicitar a los dos por suponer que ambos están de acuerdo:

“Como digo [digo yo que debería decir “como decimos”, escritor y firmante] en todas partes hay cosas de las que enorgullecerse y otras de las que avergonzarse”

No queremos ni imaginarnos lo que podría pasar en este mundo si tan solo hubiese cosas de las que enorgullecerse o de las que avergonzarse. Los orgullosos habrían acabado ya de ingresar todos en el infierno (el orgullo es pecado) y los avergonzados, hechos ya papilla en este valle de lágrimas, habrían encontrado ya merecido descanso en el paraíso.

En resumen, del artículo de Doña Ana nos quedamos con un sabor agridulce de altibajos emocionales y de matices intermedios, grises, entre lo mejor de los blancos y lo más negro de los negros, como digo. Y es en este estado algo comatoso del que al final salimos con otro artículo, también de El Mirón (Una alternativa para la mantequilla de Soria, de Begoña Izquierdo, 05/08/2023), el artículo en el que, la verdad, se dice todo lo que necesita Doña Ana para decirle a quien escribió lo que a ella, jefa, se le puso a la firma, y firmó, para que lo lea también. Con lo que podría conseguirse lo de matar dos pájaros de un solo tiro con ahorro de pólvora, tiempo y dinero, qué leche.

Por nuestra parte nos limitaríamos a introducir, no en la imprenta como para corregir nada de lo que se nos dice B.I. en su artículo, puesto que no hay nada que corregir. Se trataría de añadir algo, en privado, para el uso y consumo nuestro de cada día. El artículo de B.I. reza: “Una alternativa para la Mantequilla de Soria” Nosotros, siempre que nos referimos a este artículo, decimos que alternativas, en plural, cualquiera que sirviese al interés general, no solo de la mantequilla sino de cualquier otro legítimo interés (aire, tierra, agua, lógica, ley, sentido común, además de todas esas cosas a las que ahora se denomina con lo de sostenibilidad, resiliencia, relleno de vacíos, aligeramiento de llenos hasta los topes, que no todo se lo debe de llevar crudo un señor de la leche mientras a los demás nos deja en los huesos y hasta sin aire, tierra, agua, lógica, ley, sentido común, etc., etc., y etc.), cualquier alternativa y no solo una. En resumen, todas las que nos dice y sugiere B.I. en el artículo citado.

Fdo. Ángel Coronado