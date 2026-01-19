Movilización en Estrasburgo y votación clave en el Parlamento europeo

Lunes, 19 Enero 2026 15:06

ASAJA Soria ha subrayado que está muy pendiente de las dos citas de esta semana porque pueden marcar el futuro del campo provincial.

Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea ya anunciaron hace unos días una manifestación en Estrasburgo, que se celebrará mañana 20 de enero para pedir al Parlamento Europeo que frene el acuerdo de asociación con Mercosur.

La intención es movilizarse frente a la sede de la Eurocámara, coincidiendo con un pleno de esa institución, al considerar que los parlamentarios tienen los medios para actuar sobre estas cuestiones urgentes.

La movilización se produce en un momento en el que los agricultores se encuentran atrapados en una espiral de precios, provocada por el aumento de los costes de fertilizantes e insumos y la caída de los ingresos.

Para ASAJA Soria, que ya prepara otra movilización el 29 de enero que transcurrirá por el centro de la ciudad, es más necesario que nunca “adoptar decisiones políticas firmes que permitan recuperar la visibilidad y la estabilidad a largo plazo. Ahora les toca actuar a los eurodiputados, demostrando el apoyo que dicen brindar a las comunidades agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria de Europa”.

Y todo esto a expensas de una votación al día siguiente en el Parlamento Europeo, donde se decide si se solicita al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que revise la legalidad del acuerdo UE-Mercosur.

Votar a favor de esa resolución significa que se activa un proceso judicial, por lo que se paraliza o congela la ratificación del acuerdo y entrarían en juego consideraciones como la compatibilidad con normas europeas, la seguridad alimentaria, las cláusulas espejo y la competencia desleal en agricultura.

Por último, las partes del pacto que van más allá de lo puramente comercial tendrán que ser ratificadas por los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, un proceso que puede demorarse años.