Avanza construcción de siete viviendas unifamiliares en Langa de Duero

Sábado, 17 Enero 2026 11:14

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado Langa de Duero, localidad en la que la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), está construyendo siete viviendas unifamiliares con una inversión de 1.070.025 euros.

Acompañada por el alcalde del municipio, Iván Andrés, y otros miembros de la corporación, en el transcurso de la visita los representantes de la empresa adjudicataria del suministro, montaje e instalación de estas siete viviendas unifamiliares industrializadas adosadas de protección pública en Langa de Duero, VIPRESORIA, S.L., confirmaron que las viviendas estarán disponibles un plazo aproximado de tres meses.

En Soria, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación está desarrollando en la actualidad, en varios municipios de la provincia, 118 viviendas para venta, tanto de carácter unifamiliar como en bloque, además de las 38 viviendas colaborativas para alquiler que se están ejecutando en la capital, con una inversión de 5 millones de euros.

Una vez ejecutadas, estas viviendas se integrarán en el parque público de viviendas que gestiona Somacyl.

Este proyecto que se está ejecutando en Langa de Duero es una prueba piloto de construcción industrializada, que se pretende extrapolar para dar una solución rápida y eficiente a la demanda de viviendas en pequeños municipios de la Comunidad de Castilla y León.

Siguiendo los estándares de Certificación ‘Calidad Tuya’ la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacyl, promueve este contrato que tiene como objeto la ejecución integral del suministro de viviendas industrializadas, incluyendo su prefabricación en taller, el transporte, montaje e implantación in situ de las edificaciones, y también los trabajos de cimentación, ejecución de soleras, instalaciones enterradas y acometidas hasta el límite de la parcela, conforme a la localización y condiciones establecidas.

Se trata de la construcción de una edificación de siete viviendas unifamiliares ubicadas en la calle Real, número 135, de Langa de Duero.

Las viviendas planificadas, que tendrán acceso independiente desde la calle, son adosadas, con garaje y cuentan con una superficie útil total aproximada de 90 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En la planta baja, con una superficie de 58,9 metros cuadrados aproximadamente, se encuentra el salón-cocina, un baño y un dormitorio, además del garaje cubierto con la terraza, con una superficie útil aproximada de 25 metros cuadrados; y la planta primera, con una superficie útil de 31 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios y un baño.

Los sistemas constructivos de las viviendas industrializadas están formados por cimentación de hormigón armado con losa de hormigón, estructura metálica de acero, fachada realizada en seco con altos espesores de aislamiento térmico, cubierta inclinada de teja plana, tabiquería interior con placas de cartón-yeso, carpinterías exteriores con triple vidrio y sistema de calefacción mediante suelo radiante-refrescante con producción centralizada mediante aerotermia.