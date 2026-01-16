El Gobierno promueve consolidación del torreón del foso del castillo de Calatañazor

Viernes, 16 Enero 2026 13:15

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado hoy Calatañazor para conocer el proyecto que el Gobierno de España promueve en el castillo: la consolidación y puesta en valor del torreón situado junto al foso, un elemento defensivo que forma parte del cierre exterior de la fortaleza y que presenta un grave deterioro.

La actuación que ya se ha iniciado se orienta a frenar la pérdida de fábrica y a mejorar la seguridad de este enclave patrimonial.

El torreón se encuentra muy degradado, con un diámetro de algo más de cinco metros, sin hueco interior, y con una altura visible aproximada de tres metros, además de un tramo oculto entre dos edificaciones adosadas que alcanza unos seis metros.

La estructura ha perdido una parte importante de su volumen, tanto en altura como en la base noroeste, y conserva en el lienzo sureste la cara original de mampostería, además de restos de sillar o sillarejo en una esquina.

El proyecto define un conjunto de trabajos que incluyen limpieza, retirada de elementos no originales y tratamiento biocida, además de la consolidación y protección de la coronación para nivelar huecos, favorecer la evacuación de agua y evitar la exposición del núcleo del muro a la intemperie. La propuesta también contempla un relleno parcial del núcleo, sin colmatarlo, y prevé una solución específica para la esquina conservada, con alternativas técnicas que se decidirán tras el estudio arqueológico, con el objetivo de consolidar la estructura sin soluciones miméticas y con plena identificación de las aportaciones nuevas.

La intervención incorpora, además, la sustitución de la iluminación instalada en la coronación del torreón, con dos proyectores de menor presencia visual e integración en el remate superior, con el cableado oculto y con la misma temperatura de color que el resto de la iluminación del castillo.

Consolidación y restauración del recinto amurallado

Durante la visita, el subdelegado ha recordado que el Gobierno de España ya concluyó el pasado año las obras de consolidación y restauración final del recinto amurallado de Calatañazor, con un coste de 278.670 euros y ejecución a cargo de la empresa Rehabisoria, Rehabilitaciones y Construcción de Obras y Monumentos, S. L.

Estas obras permitieron reparar deficiencias y daños en tres tramos del recinto, en especial en zonas con falta de cerramiento y con desprendimientos en la hoja interior, que generaban riesgos en espacios transitados y dificultaban el mantenimiento por la entrada de agua y la presencia de vegetación.

Latorre ha señalado que estas actuaciones responden a una línea de trabajo sostenida en el tiempo para asegurar condiciones de conservación y seguridad en uno de los conjuntos más representativos de la provincia, con el castillo y la muralla como elementos identitarios de Calatañazor y de Soria.

Repetidor

Al término del recorrido, el alcalde de Calatañazor, Alfredo Pérez Fernández, ha mostrado al subdelegado las obras vinculadas a la instalación de un repetidor o estación base de telefonía móvil que impulsa la empresa Telefónica para mejorar la cobertura en el municipio y en el entorno.

El subdelegado ha aclarado que este tipo de infraestructuras las despliegan los operadores de telecomunicaciones en condiciones de libre mercado, con sus estrategias técnicas y comerciales.