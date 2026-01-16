Diputación refuerza en FITUR su apuesta por astroturismo, Semana Santa y turismo rural

Viernes, 16 Enero 2026 12:37

La Diputación de Soria volverá a estar presente un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA (Madrid), con una propuesta que pone en valor los atractivos de la provincia y busca reforzar su posicionamiento como destino turístico de calidad.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la oferta que la institución provincial llevará a FITUR 2026, destacando que se trata de una propuesta “construida entre todos, desde los pueblos, las asociaciones y las personas que trabajan cada día por hacer crecer el turismo en Soria”.

La presencia de la provincia en FITUR se articulará en el espacio que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las diputaciones, donde Soria contará con varios momentos destacados en el escenario principal. “Queremos mostrar la mejor versión de nuestra tierra, una Soria auténtica, diversa y viva”, ha señalado Jiménez.

La programación que llevará la Diputación a Madrid vuelve a apoyarse en los tres grandes pilares que definen la provincia: tradición, cultura y naturaleza, con propuestas que se desarrollarán a lo largo de los cinco días de feria.

Uno de los ejes principales será el astroturismo, un ámbito en el que Soria se ha consolidado como referente tras convertirse en la primera provincia de España en obtener la certificación de Reserva Starlight. Esta apuesta refuerza el posicionamiento de la provincia como destino para un turismo sostenible, vinculado al paisaje, el silencio y la observación del cielo nocturno. “A todo ello se sumará el turismo de naturaleza y deportivo, con distintas rutas que permiten descubrir la provincia en bicicleta a través de la nueva Ruta Celtigravel” ha añadido Elia Jiménez, quien ha detallado que esta propuesta se presentará el viernes 23 de enero en el escenario principal, como un auténtico pistoletazo de salida a la temporada de turismo rural en la provincia.

La Semana Santa soriana será otro de los grandes protagonistas en FITUR 2026, a través de la participación de la Federación de cofradías de Soria. La presentación, el sábado 24 de enero, ofrecerá una visión diferente de estas celebraciones, que combinan tradición, patrimonio y cultura, y que cuentan con declaraciones de Interés Turístico en localidades como Soria capital, Ágreda y El Burgo de Osma.

Además, se pondrá en valor el componente gastronómico de la Semana Santa, con productos tradicionales como las torrijas sorianas y la limonada, que forman parte de la experiencia turística en estas fechas.

Para finalizar, el domingo 25 de enero, el municipio de Muriel Viejo tendrá un papel destacado con la presentación titulada “2026, un año especial para Muriel Viejo”, centrada en el eclipse que podrá observarse desde la localidad y que la convierte en un punto de referencia para este fenómeno astronómico.

Durante la presentación se darán a conocer las distintas medidas que se están adoptando para que Muriel Viejo pueda acoger a alrededor de 300 personas durante el fin de semana de agosto, garantizando en todo momento la seguridad, el respeto al entorno y una experiencia satisfactoria para los visitantes.

Durante la rueda de prensa, la diputada de Turismo ha estado acompañada por el alcalde de Muriel Viejo, Carlos González, y por Óscar, en representación de la Asociación de Cofradías de Soria, a quienes ha cedido la palabra para explicar los detalles de sus respectivas propuestas.

Elia Jiménez ha subrayado que FITUR “sigue siendo una cita clave para la provincia de Soria, una ventana para dar a conocer el potencial de cada rincón de nuestra tierra y para demostrar que nuestros pueblos están vivos, que nuestras tradiciones evolucionan y que el turismo es una oportunidad de futuro”.

La Diputación de Soria agradece la implicación de ayuntamientos, asociaciones y colectivos que participan en FITUR 2026 y que contribuyen a reforzar la imagen de la provincia como un destino atractivo durante todo el año.