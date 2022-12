"La Administración cerca de tí", en diez municipios más

Domingo, 11 Diciembre 2022 08:16

La Subdelegación del Gobierno en la provincia prosigue la próxima semana con el ciclo de reuniones informativas del Plan Piloto “La Administración cerca de ti” en diez localidades sorianas.

Entre el lunes 12 y el viernes 15 se realizarán las exposiciones divulgativas del Plan Piloto "La Administración cerca de ti" en San Pedro Manrique, Almarza, Ágreda, Ólvega, El Burgo de Osma, Golmayo, Duruelo de la Sierra, Covaleda, San Leonardo y Navaleno.

Hasta el momento, y desde el 22 de noviembre, se han llevado a cabo encuentros informativos por parte de la Subdelegación del Gobierno, en los locales facilitados por los Ayuntamientos de Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Arcos y Medinaceli, a los vecinos que quisieron conocer las opciones que tienen de efectuar desde sus pueblos diversos trámites con la Administración General del Estado (AGE).

El lunes 12 se retoma este ciclo informativo a las 11:00 h. en San Pedro Manrique (salón de plenos del Ayuntamiento) y se continúa en Almarza a las 13:00 (Biblioteca del Ayuntamiento).

El martes 13 se iniciará a las 11:00 h. en Ágreda (salón de actos del Palacio de los Castejón) y después, a las 13:00 h. en Ólvega (salón municipal del Ayuntamiento).

El miércoles 14 se informará a partir de las 11:00 h. en El Burgo de Osma (sala de usos múltiples del Ayuntamiento) y seguidamente, a las 13:00 en Golmayo (sala de usos múltiples del Ayuntamiento).

El jueves 15 se darán las dos reuniones por la tarde: a las 17:30 h. en Duruelo de la Sierra (salón del Ayuntamiento) y a las 19:00 h. en Covaleda (salón municipal del Ayuntamiento).

El viernes 16, se retorna al horario matinal: a las 11:00 h. en San Leonardo y a las 13:00 h. en Navaleno.

Para la penúltima semana del mes se estará a las 11:00 h. en Vinuesa y a las 13:00 h. en Garray.

Convenio AGE-FEMP

"Estas sesiones informativas presenciales se enmarcan en el Convenio suscrito el 17 de noviembre entre el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la Administración a la ciudadanía del mundo rural", ha recordado en un comunicado el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

"En su primera fase nos centramos en los municipios rurales de más de 500 habitantes a través de estas reuniones en las que se informa principalmente acerca de cómo conseguir un certificado digital o la clave permanente para poder autogestionar desde los pueblos los trámites más esenciales con las AGE a través del portal de internet de la Carpeta Ciudadana. Igualmente se dan a conocer las gestiones que pueden realizarse en el Registro Electrónico de Apoderamientos y, en algunos casos, también se les ayuda allí mismo a instalar el certificado digital en sus ordenadores y activarlos en sus smartphones", ha resumido el subdelegado del Gobierno.

"Después de informar a la ciudadanía de los municipios rurales con más de 500 habitantes, que aglutinan el 39,42 por ciento de la población, se realizará lo mismo en los restantes municipios más significativos demográficamente, y también se irán incrementando actuaciones complementarias en colaboración con los Ayuntamientos", ha avanzado Latorre.

El convenio suscrito entre el Ministerio de Política Territorial y la FEMP tiene aplicación con carácter general, a los municipios de menos de 8.000 habitantes que se adhieran al mismo y tendrá una vigencia de cuatro años.

Extensión de la banda ancha

"Este Plan Piloto va a ir de la mano de la extensión de la banda ancha en la provincia de Soria.

La segunda convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha resuelto a finales de noviembre.

Para Soria se ha concedido al operador Abatel Telecom S.A una ayuda de 3.336.376 euros de un presupuesto financiable de 4.170.471 euros que va a beneficiar a más de 11.500 unidades inmobiliarias en "zonas blancas", sin cobertura de redes de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años.

Se localizan en 46 municipios, a cuyos Ayuntamientos hemos enviado un correo para comunicárselo. Así que a través del Programa UNICO-Banda Ancha tendríamos, al terminar 2024, al 98,50 por ciento de las unidades inmobiliarias rurales sorianas con este servicio", ha aclarado el subdelegado del Gobierno.

En este comunicado se les recuerda la importancia de agilizar en lo posible los permisos para este despliegue de fibra en los Ayuntamientos, ya que, si la ejecución de estos proyectos no se justifica en tiempo y forma, se deberá proceder al retorno de los fondos FEDER. El principal impacto es para los ciudadanos y las empresas, que no podrán tener servicios de telecomunicaciones (teletrabajo, teleeducación, teleasistencia, etc.) ni aplicar, en general, la administración electrónica con la calidad adecuada.

Estos son los Ayuntamientos beneficiarios (entre paréntesis el número de zonas incluidas en cada municipio): Adradas (9) - Aldealafuente (8) - Las Aldehuelas (8) - Almarza (22) - Arancón (19) - Arcos de Jalón (99) - Beratón (2) - Blacos (4) - Calatañazor (6) - Candilichera (11) - Carrascosa de Abajo (2) - Cerbón (10) - Covaleda (39) - Cubo de la Solana (12) - Fresno de Caracena (6) - Fuentearmegil (16) - Fuentecambrón (9) - Fuentes de Magaña (5) - Golmayo (28) - Langa de Duero (58) - Liceras (3) - Maján (3) - Miño de San Esteban (5) - Montejo de Tiermes (53) - Muriel de la Fuente (2) - Nolay (8) - Ólvega (21) - Oncala (8) - Rioseco de Soria (8) - San Esteban de Gormaz (154) - San Leonardo de Yagüe (56) - San Pedro Manrique (29) - Santa Cruz de Yanguas (6) - Santa María de las Hoyas (4) - Serón de Nágima (8) - Soria (38) - Talveila (16) - Torreblacos (4) - Valtajeros (1) - Velilla de los Ajos (2) - Villaciervos (12) - Villanueva de Gormaz (2) - Villar del Río (43) - Vizmanos (4) - Vozmediano (8) y Yanguas (15)

La extensión de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad forma parte de las inversiones previstas por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación y la agenda España Digital 2026, y está financiada con fondos Next Generation EU.

Esta es una de las prioridades del Gobierno de España para cerrar la brecha de conectividad y fomentar la cohesión social y territorial del país.