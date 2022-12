Ganadoras del XXVII Certamen Literario "Villa de San Esteban"

Domingo, 04 Diciembre 2022 16:28

San Esteban de Gormaz ha dado a conocer los ganadores del Certamen Literario "Villa de San Esteban", del Concurso Fotográfico "Villa de San Esteban" y del Concurso de Postales de Navidad 2022/2023.

El primer premio, dotado con 750 euros, fue a parar a la valenciana María José Bosca Blanch por "La Restauración".

Lectora voraz, sobre todo de género negro y de autores españoles, no empezó a escribir hasta 2020. Hace unos meses autopublicó en Amazon mi primer libro. "Sor María, la mama y la de Instagram", una historia autobiográfica que abarca los últimos veinte años de mi vida y que trata temas como el cáncer, los niños robados o las crisis de pareja.

Después comenzó a escribir relatos cortos de temas diversos con los que he optado por presentarme a concursos literarios en lugar de autopublicarlos, lo cual no descarto en un futuro si no resultan premiados.

Y, mientras se alza con el primer premio del Certamen Literario Villa de San Esteban, sigue escribiendo.

Descarga "La Restauración"

El segundo premio, dotado con 450 euros, para la asturiana Nuria Fernández Rodríguez por "El origen de un cantar".

Nuria Fernández es licenciada en Veterinaria y profesora de Secundaria y Bachillerato. Se considera una lectora especialmente apasionada por la literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror ya desde muy temprana edad.

Obtuvo el segundo premio en el XXII Certamen Literario Villa San Esteban, con la obra titulada ?Frontera entre dos reinos? y ha resultado ganadora de la primera edición del concurso de relatos Eugenia Astur, de Tineo, con el relato ?Historias que contar?.

En sus ratos libres trata de dar forma a sus dos primeras novelas en las que está trabajando simultáneamente

Descarga "El origen de un cantar"

El tercer premio, dotado con 300 euros, para la soriana María Jesús Sebastián Chicharro por "La esperanza es un premio"

Escritora novel, nacida en Soria donde vivió hasta hace 6 años, abrazó la escritura muy tarde, aunque con muchas ganas. Su primera obra es el libro de relatos ?Si la montaña te habla?, publicada en noviembre de 2021. Fue presentada en la biblioteca municipal José Antonio Suárez de Puga de Guadalajara. Después tuvo el honor de darla a conocer en el Casino Amistad Numancia de Soria y en la actualidad sigue llevando sus relatos por aquellos lugares donde es invitada. En abril de 2022 quedó segunda en el Concurso de Microrrelatos del Ayuntamiento de Almazán, con el texto ?Vías muertas?. En el III certamen de cuentos cortos de la Casa Regional de Castilla La Mancha de Parla fue una de las cinco finalistas con el cuento ?Por sus pasos los conoceréis?.

Descarga "La esperanza es un premio"

En esta gala, amenizada por la Imperial, Leguleya y Trasegadora Tuna de Derecho de Valladolid, también se entregaron los premios del Concurso de Postales de Navidad. José Willian López Vega se llevó el premio a la mejor postal. Daniel Dimitrov Kichev hizo lo propio con la postal más original. El resto de premiados han sido: 3 años: Paris Alejandro Marqués Encabo (3 años), Iria Casillas Vázquez (4 años) y Hidaya El Ouahabi (5 años) por el Ciclo de Educación Infantil. En Educación Primaria los ganadores han sido: Carlos Gallego Yánez (1º E.P), Yanis Lucan Andrei Barbu (2º E.P.), Diego Martínez Corredor (3º E.P.), Pablo Orden Alonso (4º E.P.), Maite Cerezo Moreno (5ªA E.P.), Rayan El Mehrad (5ºA E.P.) y Luis Cerezo Moreno (6º E.P.). En la categoría de 20 a 60 años, la italiana Alessandra Pulici se ha llevado el primer premio y Alfonsa Atienza Garrido y Angelines de Diego Tomás hla de más de 60 años.

Los premiados en el Concurso Fotográfico "Villa de San Esteban" han sido:

Primer premio a la fotografía "Caminos de Hierro" realizada por José Luis García López.

Segundo premio a la fotografía "El pasar del tiempo" realizada por Sergio Berná Manzanares.

Tercer premio a la fotografía "Reflejos de la ciudad encantada" realizada por Álvaro Rodríguez García

Además, el jurado, ha decidido reconocer una mención especial a la fotografía "Esperando el otoño" realizada por Gema Montejo Campos, por recordarnos lo efímero de nuestro tiempo y la huella que las personas destacadas dejan en nuestra comunidad.

Tanto las postales como las fotografías presentadas a concurso podrán verse en los próximos días a través de dos murales virtuales a los que se podrá acceder a través de la página web del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.