El PSOE pide recuperar el Debate del Estado de la Provincia

Viernes, 09 Julio 2021 08:02

El Grupo de Diputados Socialistas ha reclamado que se recupere el Debate sobre el Estado de la provincia en la institución.

En el pleno del mes de julio, se ha recordado que de momento, no se ha celebrado este importante debate en el que se somete “a examen” la gestión del equipo de gobierno.

“Ya toca“ ha señalado el portavoz Luis Rey, “nosotros lo hicimos cuando gobernábamos y en el ecuador de la legislatura es necesario analizar cómo se están avanzando en los temas más importantes en los que se está trabajando y cuáles son los que están estancados o se han dejado de lado”.

Precisamente por los progresos en proyectos y el trabajo en los distintos departamentos han preguntado los socialistas en el punto de preguntas de la sesión plenaria como por ejemplo el de personal. Rey se ha interesado por “cómo se van a resolver las plazas de diez bomberos que entraron en la RPT sin su correspondiente consignación económica” además del mapa provincial de bomberos del que “se ha hablado mucho y no se ha resuelto nada conforme a los planes autonómicos”.

En este departamento de personal también están pendientes la negociación de un nuevo convenio colectivo y la resolución de la Oferta de Empleo Público que se aprobó en la anterior legislatura, “la más importante que ha salido en la Diputación”.

Carreteras

Sobre el Plan de Carreteras, los socialistas lamentan que todavía “falta mucho dinero para completar la vertebración del territorio y mejorar las vías provinciales” ya que el equipo de gobierno ha comprometido 26 millones de euros en esta legislatura y solo se han invertido hasta la fecha 6,5 millones de euros”.

Tema pendiente y muy reiterado por el Grupo Socialista es la celebración de una comisión monográfica para estudiar la financiación de las residencias de personas mayores”.

En anteriores plenos y también en las correspondientes comisiones, los diputados del PSOE han demandado ayudas para las declaraciones de ruinas en los pueblos, “les preguntamos para cuándo se estudiará esta línea porque es una reiterada petición que realizan los alcaldes y alcaldesas” ha subrayado Rey “ al igual que “la gestión de los puntos limpios, como servicio comarcal que se está prestando en los municipios que los tienen”.

Pocos avances se han registrado en temas como conectividad y depuración pese a que se han firmado sendos protocolos con la Junta de Castilla y León, institución con la que se suscribió un convenio de infraestructuras turísticas.

Asimismo, tampoco se han constatado avances en el desarrollo de importantes compromisos arrastrados de la anterior legislatura como la Montaña de Urbión que parece que se quiere limitar únicamente al punto de nieve de Santa Inés o de las Aguas Bravas de San Esteban de Gormaz del que nada se sabe en los dos últimos años.

Imprenta

Los diputados socialistas también hacen referencia al funcionamiento de la imprenta provincial, “se sigue sin resolver el problema, han aparecido anuncios duplicados y la solución no es echarle la culpa a la oposición, llevan ya dos años gobernando, busquen soluciones”.

De la misma manera, tampoco se sabe nada de la fórmula con la que se materializará el convenio con la marca Soria Puro Oxígeno, “una de sus apuestas estrella en materia de deporte para esta legislatura”.

En criterio de los socialistas también es conveniente habilitar una segunda fase de ayudas del Fondo Covid para las empresas y teniendo en cuenta los repuntes que se están registrando. Fueron unas medidas que se anunciaron “a bombo y platillo” en plena pandemia y para este año, no hay ninguna convocatoria. “Los bonos para el comercio y la hostelería también eran una buena opción para ayudar a estos sectores que se rechazaron por ser una propuesta socialista” ha lamentado Rey recordando que tampoco hay novedades ni avances en la Marca de Garantía de la Trufa en la provincia.

El portavoz ha reprochado al equipo de gobierno de vivir de las rentas en el proyecto de eficiencia energética “son 10 millones de euros; en dos años solo se han resuelto recursos y expedientes pero no se ha avanzado, únicamente gestionan las rentas conseguidas en anterior legislatura”.

Los socialistas han conminado al equipo de gobierno de la institución provincial a resolver con hechos y no solo con palabras. Para finalizar, Luis Rey ha exigido al Presidente de la Diputación que se respeten y se mantengan las formas en la institución y no se permitan que se trasgredan las normas. Hacía referencia a una pregunta formulada por el diputado no adscrito Miguel Cobo y contestada por el vicepresidente José Antonio de Miguel en el pleno del mes de mayo, una intervención que estuvo “plagada de mentiras, incluso con alusiones personales que no venían a cuento y con valoraciones de otras administraciones”. Por ello, el Grupo Socialista ha exigido una disculpa que no se ha materializado en este pleno.