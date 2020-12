El PSOE dice que presupuesto no aporta nada nuevo

Lunes, 28 Diciembre 2020 11:22

El PSOE votará en contra de los presupuestos de la Diputación para 2021, salvo que el equipo de Gobierno acepte alguna de sus propuestas. Según el portavoz socialista, Luis Rey, las cuentas presentadas no aportan nada nuevo.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación provincial, Luis Rey, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar los presupuestos para 2021 de la corporación provincial que, presublimente, serán aprobados mañana martes en pleno extraordinario.

Rey ha resaltado que, después de analizar las cuentas, no le gusta nada al PSOE, por no aportar nada nuevo a las cuentas de la Diputación y haberse cerrado sin la participación de colectivos sociales.

En este sentido ha recordado que plantearon propuestas "atropelladas" por el escaso tiempo faciitado y nada ha admitido el equipo de Gobierno "y esto va a condicionar nuestro voto. Si hay inclusión de propuestas cambiaría el voto del PSOE".

El portavoz del grupo socialista en la Diputación ha avanzado que su formación acudirá en principio al pleno con la intención de votar en contra al presupuesto 2021 y sólo cambiarán el sentido del voto si admiten alguna de sus propuestas.

"Nos trasladan que alguna de las ideas son buenas, pero ya lo harán cuanto llegue el remanente de tesoreria, nos dijeron", ha apuntado.

Rey ha señalado que no les sirve un compromiso a futuro de un equipo de gobierno en el que se han enterado por los medios que han hecho una propuesta millonaria al MITECO y de la que no se dio cuenta a la oposición.

"Eso merma gravemente la confianza y el liderazgo de este equipo de gobierno, que no tiene ninguna voluntad negociadora", ha acusado.

Rey ha señalado que no sabe cómo no se les cae a los socios de gobierno del PP la cara de vergüenza por aprobar estas cuentas que no aportan nada nuevo.

Además ha apuntado que la propia interventora de la Diputación les ha advertido de algunas cuestiones que han querido incluir en el presupuesto y no se ha llegado a tiempo, por la precipitación.

"Nada nuevo en los ingresos de la Diputación, porque suben 1,8 millones y suben 2 millones las del Estado. Si no fuera por este incaremento tendríamos un presupuesto más bajo que el del año anterior. No han encontrado ninguna financiación nueva. Y lo lamentamos", ha manifestado.

Además ha resaltado que no hay nada nuevo en las cuentas en la partida de gastos, aunque no votará en contra el PSOE por respeto a la parte sindical que ha negociado la RPT.

En inversiones, ha censurado que el presupuesto haya bajado medio millón de euros, a pesar del incremento de dos millones en los presupuestos.

"Si analizamos todas las competencias propias, en todas baja el porcentaje de referencia en el presupuesto", ha señalado.

Rey ha apuntado que el PSOE le planteó incluir una linea pluarinual para conectividad y otro para nuevos proyectos a los ayuntamientos y se lo pidierán a la Junta, porque debe al menos dos millones de euros.

El presupuesto económico de la Diputación Provincial de Soria asciende para 2021 a 55.680.000 euros, con un incremento de un 2,7 por ciento, con 1.501.000 euros respecto a 2020. Las principales partidas son las de Planes Prrovinciales, con 8.573.000 de euros en los que la Diputación aporta 5 millones y 7.213.610 euros en servicios sociales, con un gasto mayor en las residencias por encima de los 100.000 euros por la lucha del covid-19. En Vías y Obtras, se destinará 5.266.169,31 euros. El desarrollo económico y turismo se lleva 2.447.124,60 euros, con un descenso de 2,63 por ciento respecto al año anterior. Entre las novedades está la continuidad con la apertura de multiservicios rurales, un programa de captación de empresas, ayudas a eficiencia en la vivienda y apoyo a la natalidad, en el marco del Plan Soria, por casi tres millones de euros. En el Plan Soria, se invierten cuatro millones de euros, y la Diputación aporta dos millones, con partidas para proyectos demográficos y conservación de edificios.