El PP de Soria rechaza mapa concesional de transporte planteado por Gobierno

04 Septiembre 2024 - 15:20

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, ha defendido hoy los servicios de transporte que actualmente están puestos en cuestión por el Gobierno central, cuyo mapa concesional incluido en la nueva Ley de Movilidad Sostenible recoge la supresión de 39 paradas de autobús, situadas en 33 municipios de la provincia de Soria.

Serrano ha respaldado en rueda de prensa la postura de la Junta de Castilla y León que se opone radicalmente a la cesión de estas líneas deficitarias, porque no conlleva una financiación adecuada para que todas las paradas puestas en cuestión puedan mantenerse en el tiempo.

Por el momento no se han mantenido reuniones a nivel político entre el Gobierno central y el regional, puesto que hasta la fecha se han limitado a reuniones de carácter técnico, y la única decisión firme de la Junta respaldada por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, es que no aceptarán estas competencias si no tienen la dotación económica necesaria para seguir funcionando.

El diputado nacional del PP por Soria, Tomás Cabezón, ha destacado que este mapa restrictivo parte del Gobierno de Sánchez que entregó en Europa como un compromiso de recortes para poder acceder a los Fondos Nex Generation eliminando paradas de las líneas deficitarias situadas en su mayoría en las zonas rurales y poco pobladas, como Castilla y León, que es una de las más perjudicadas del país.

Serrano ha adelantado que en el próximo pleno que celebrará la Diputación provincial este próximo viernes, el Partido Popular presentará una moción para defender estos servicios de autobús, confiando en que el resto de partidos se sumen en la defensa de servicios básicos para la población.

Asimismo, tanto el Serrano como Cabezón han exigido al diputado socialista, Luis Rey, que rectifique sus palabras de apoyo a la portavoz federal Esther Peña, quién desgraciadamente comparó las ayudas al funcionamiento de Soria, Cuenca y Teruel, con el pacto de financiación especial para Cataluña firmado con ERC para aupar al poder a Illa y a Sánchez.

Serrano ha recordado al secretario provincial del PSOE, Luis Rey, que fue la Unión Europea la que ha autorizado a estas tres provincias por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado unas ayudas al funcionamiento para luchar contra la despoblación, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez es cicatero aplicando solo el 1 por ciento de lo permitido desde Bruselas.

Cabezón ha recordado que Rey se abstuvo en el Congreso a la hora de apoyar una PNL que hubiese permitido aplicar el 100% de las ayudas al funcionamiento que supone en torno a 7 millones para Soria, mientras que solo el acuerdo de condonación de Cataluña supone más de 13.000 millones de euros, dos mil veces más.

Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, logró por primera vez, junto con los presidentes de Castilla y León y Aragón, que Europa aprobase la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel, con numerosas acciones.