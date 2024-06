El PP de San Esteban rechaza falsedades constantes socialistas

Lunes, 24 Junio 2024 16:35

Tras el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, el equipo de gobierno jas reafirmado su compromiso con la transparencia y la unidad, enfrentándose a las acusaciones de la oposición socialista.

"No vamos a tolerar más faltas de respeto mientras seguimos trabajando incansablemente por el bienestar del pueblo”, ha señalado Daniel García, portavoz del Partido Popular de San Esteban y alcalde de la localidad ribereña.



El viernes 21 de junio, se celebró el pleno como extraordinario y urgente, motivado por una reclamación de impugnación por parte del PSOE y con el único fin de evitar una paralización de ciertos asuntos vitales para el funcionamiento deñ municipio y el bienestar de sus ciudadanos.

Todos los expedientes han estado a disposición de la oposición tanto en formato digital (en su perfil de Gestiona) como en papel (en la sala de plenos), desde el jueves 13 de junio, momento en el que se convocaron las comisiones informativas, donde se trataban todos los puntos del día del pleno ordinario.

Prácticamente todos los puntos fueron aprobados por unanimidad durante las comisiones, a excepción de tres abstenciones del PSOE y el voto en contra en la aprobación del acta de la sesión anterior.

Es importante destacar que la oposición no realizó ni una mínima intervención, alusión, comentario o propuesta durante el desarrollo de las comisiones. Además, al finalizar estas, s"e comentó a la oposición por parte de los técnicos, de ciertos problemas que se estaban teniendo en la plataforma de gestión", ha señalado.

Se realizó la convocatoria del pleno ordinario tal como estaba previsto, y el PSOE de San Esteban de Gormaz, ha presentado una impugnación a éste, indicando que la información no estaba a su disposición, que existían errores materiales en un documento de la convocatoria y, que, por lo tanto, se debía anular el pleno.

Tras las comprobaciones realizadas y la revisión de la reclamación, con la inestimable colaboración de todos los compañeros del Ayuntamiento, incluyendo el contacto telefónico con la persona del PSOE que presentó la reclamación, se determina por parte del órgano competente, continuar con la sesión extraordinaria y urgente, retirando de la sesión prevista tres puntos del orden del día para una posterior sesión ordinaria.

Al iniciar el pleno, se declara la motivación urgencia, (algo que es totalmente legal), se vota democráticamente como primer punto del orden del día (incluso dando la palabra a la portavoz de la oposición en un punto donde no hay debate) y se aprueba con 6 votos a favor y 5 en contra.

El PSOE no aportó ningún comentario en ningún punto del pleno, a excepción de lo que la portavoz de la oposición traía preparado en papel y leyó en la motivación de la urgencia, tratando de verter mentiras, con afirmaciones como “el sorteo de las mesas electorales no fue público”, algo que le corroboraron los técnicos competentes, haciendo alusiones sobre el alcalde, indicando que es un “autócrata” o tratando de interrumpir o hacer uso de la palabra cuando legalmente no le corresponde.

El alcalde afirmó rotundamente durante el pleno, su total apoyo al personal del yuntamiento e indicó que asumía en primera persona cualquier error que surja dentro de la entidad.

"Felicitamos al PSOE de San Esteban de Gormaz, por sus “constantes y magníficas aportaciones” durante este año para mejorar el municipio. Ya está bien, PSOE de San Esteban de Gormaz, de sus insultos, descalificaciones, de buscar el enfrentamiento sin motivos, de tratar de dibujar una verdad paralela en aras de sus intereses y de tratar de dividir a nuestro municipio", ha censurado.

Durante este año, tanto en sesiones informativas como en plenos, en la calle o en redes sociales, el equipo popular de Gobierno ha tenido que sufir directamente del PSOE o de sus fieles seguidores, constantes interrupciones sin tener el uso de la palabra, insultos, burlas, mentiras vertidas sobre el equipo de gobierno, y un comportamiento que deja mucho que desear.

"Mientras ustedes se preocupan de tratar de buscar la división y la confrontación con nosotros, el equipo de gobierno seguiremos trabajando muy unidos por y para la gente, y, sobre todo, para devolver a nuestro municipio al sitio que se merece con proyectos e inversiones ilusionantes", ha señalado.