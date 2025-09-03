Diputación colabora con la 33ª edición del Otoño Musical Soriano

Miércoles, 03 Septiembre 2025 12:25

La Diputación de Soria ha puesto hoy en valor su compromiso reforzado con la cultura y el patrimonio artístico de la provincia merced a su colaboración con la 33ª edición del Otoño Musical Soriano, referencia en el panorama musical nacional.

En esta ocasión, la institución provincial ha contribuido con la impresión en la Imprenta Provincial de 1.500 ejemplares del libro programa completo, una publicación que no solo recoge la programación íntegra de conciertos y actividades, sino que también ofrece al público información detallada sobre los artistas que participan en esta edición, junto con curiosidades e historias que podrán vivirse a lo largo del festival.

Este material se convierte así en una guía indispensable para disfrutar al máximo de la experiencia musical.

Asimismo, la Diputación ha hecho posible, también a través de la Imprenta Provincial, la edición de la cartelera y de los folletos gratuitos que estarán disponibles en distintos espacios públicos de la ciudad, facilitando así la difusión de la programación y garantizando que la información llegue al mayor número posible de personas.

Con este apoyo, la Diputación ha resaltado en un comunicado que reafirma su apuesta por la promoción de la música y por la consolidación del Otoño Musical Soriano como un evento que no solo enriquece la vida cultural de Soria, sino que también contribuye a dinamizar la economía local y a proyectar la imagen de la provincia más allá de sus fronteras.

El Otoño Musical Soriano, que celebra ya su 33ª edición, sigue creciendo año tras año gracias a la implicación de instituciones y entidades que, como la Diputación, hacen posible que este festival mantenga su excelencia artística y siga acercando la música a todos los públicos.