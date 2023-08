Diputación aprueba tres liberaciones

Jueves, 10 Agosto 2023 09:02

La Diputación provincial de Soria ha aprobado este jueves el organigrama político para la nueva legislatura, en la que el PP de Benito Serrano contará con mayoría absoluta.

En julio de 2019, en el pleno que sirvió para iniciar la legislatura, se aprobaron tres dedicaciones exclusivas para el presidente de la Diputación (57.750 euros) y los vicepresidentes segundo y tercero (48.300 euros).

El vicepresidente primero, Saturnino de Gregorio (Cs) no tuvo liberación por seguir trabajando como secretario interventor.

“Siempre he dicho que me gusta mi profesión, soy vocacional completamente con mi profesión. El problema es que no quiero desconectarme de mi profesión. Sí que es cierto que si yo tuviera una dedicación exclusiva con cuarenta y pico mil euros, no lo voy a negar, es público, que yo perdería dinero, está en mi declaración de bienes. Que me supone con ello, me supone sobre todo libertad de actuación y no ser, como se me ha dicho, un muñeco, un pelele; quizás ustedes sean más muñecos o más peleles, cuando no tienen esa libertad de actuación y dependen más de la política para poder vivir”, aseguró en el pleno De Gregorio.

El acuerdo fue que las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva se incrementaran en un 5 por ciento respecto de los aprobados en 2015.