ASAJA Soria pide una reducción de los módulos fiscales

Jueves, 25 Enero 2024 12:43

ASAJA Soria ha pedido una reducción de los módulos fiscales, teniéndose en cuenta las incidencias climatológicas de 2023.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria (ASAJA) se ha dirigido a través de una carta al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, para en primer lugar agradecer a la Subdelegación la trayectoria de reconocimiento de las rebajas de los módulos en estos años anteriores en nuestra provincia por situaciones adversas de mercado u otras incidencias climáticas.

ASAJA Soria, consciente de que esa trayectoria impulsada desde la propia organización profesional agraria hace pensar con fundamento que ya la Subdelegación estará inmersa en los trabajos para la confección de un informe elaborado también por el Ministerio de Agricultura, un año más no quiere dejar pasar la oportunidad de insistir en la necesidad de aplicar una rebaja coyuntural de los módulos para determinadas actividades agrícolas, ganaderas y forestales, para ajustar el esfuerzo fiscal que deberán afrontar en la campaña de la renta los profesionales afectados por desarrollar su actividad productora en aquellos subsectores o zonas dañadas.

ASAJA ha destacado en un comunicado que el año pasado el sector sufrió una de las peores sequías persistentes en la provincia, que mermó la cosecha rebajándola a mínimos históricos. Para la Opa, es preciso insistir y llamar la atención sobre la extraordinaria gravedad de esa situación que han atravesado las explotaciones sorianas en la campaña pasada y que resultaron lamentablemente muy afectadas por la sequía, las heladas, el aumento del precio de los insumos y de los piensos y la falta de pastos.

Por las particularidades del sistema de tributación de la mayoría de agricultores y ganaderos, de no corregirse este módulo, estarían obligados a tributar por unas producciones, y por un valor, que no obtuvieron, por lo que no solamente es de justicia sino necesario.

Aunque la petición de ASAJA Soria es de tipo general para toda la provincia, a medida que vaya avanzando el informe y puesto que la reducción de los módulos suele realizarse por parte del Ministerio de Hacienda por términos municipales, ha recordado que los ayuntamientos también pueden promover o interesarse por la situación particular y concreta de sus términos municipales dirigiéndose a la Subdelegación.

ASAJA Soria ha señalado que espera que estas peticiones se tengan en cuenta en la posterior modificación de la Orden de módulos antes de la declaración de la Renta y se ha ofrecido, como siempre, a colaborar con la Subdelegación del Gobierno.