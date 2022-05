Asaja pide bonificaciones para gasóleo y electricidad

Jueves, 12 Mayo 2022 16:15

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha valorado como positivo pero insuficiente la rebaja en los módulos que ha aprobado el Gobierno para los agricultores y ganadores, porque tienen que soportan todavía los precios crecientes de diferentes imputs para sus explotaciones. Ha pedido bonificaciones para gasóleo y electricidad.

Barato ha asistido, junto con el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, a la asamblea general de su organización agraria en Soria, en la que se ha abordado la situación de los precios agrarios a nivel mundial y las perspectivas a corto y medio plazo.

El presidente nacional de Asaja ha declarado a los periodistas que se puede esperar un año para tener clic en los coches, pero no para garantizar la alimentación, lo que hace el sector agrario español.

Barato ha asegurado que hay mucho titular de periódico, "mucho pertes" pero ha pedido concretar las necesidades del sector primario español.

En este sentido ha denunciado los imputs que están soportando los agricultores y ganaderos, con una subida del 38 por ciento en la mano de obra, apuntado que "las cosas se consiguen por diálogo y no por decreto ley".

"Si por decreto ley conseguimos un salario mínimo interprofesional de estas características, a lo mejor se podía hacer otro decreto ley para que se cumpla la ley. Me refiero a que los productos agrícolas no se pueden vender por debajo de coste de producción", ha criticado.

Barato ha pedido fortalecer los ingresos de los agricultores y ganaderos, porque "no se pueden hacer leyes, que luego no se cumplan. Mucha ley de la cadena alimentaria pero si tenemos que los productos perecederos hay que pagarlos a los 30 días, pero no lo paga nadie".

Además ha asegurado que el mercado mundial, con la guerra de Ucrania, ha disparado determinados costes, pero hay otros, según ha apuntado, que dependen exclusivamente del Gobierno, como las tarifas eléctricas o el gasóleo, para lo que ha pedido medidas dirigadas a bonificar al sector primario.

Barato, que ha asegurado que no pondrá puertas al campo para el proyecto de la macrovaquería de Noviercas, siempre que cumpla la ley, ha asegurado que Asaja no permitirá las agresiones que una parte del Gobierno están haciendo sistemáticamente contra el sector agrícola y ganadero español.

"No se puede permitir la poca vergüenza que tienen algunos de seguir insultando y seguir metiéndose con el sector agrícola y ganadero. No es de recibo que un ministro ponga en peligro nuestras producciones de carne. No es de recibo que determinadas ministras tengan más consideración a un animal que a los agricultores", ha lamentado.

Barato ha advertido a la sociedad que dentro de poco escucharán hablar de la ley de los envases, que el Gobierno quiere limitar o prohibir.

Por su parte, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, ha señalado a los periodistas que los costes de producción de este año son "abusivos, muy altos" y ha advertido que si los agricultores no tienen una buena cosecha y mejores precios la rentabilidad de las explotaciones será nula.

Además ha pedido a la Junta de Castilla y León, en esta nueva etapa política, que se ponga a trabajar, tras estar "sin gobierno desde diciembre y exigimos que la Consejería de Agricultura tenga interlocución con las opas y nos pongamos a trabajar para la región sabiendo que somos el granero de España y la primera comunidad en vacuno y la segunda en ovino".