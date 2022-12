Apenas 70 ayudas por entregar del cheque bebé

Jueves, 08 Diciembre 2022 08:26

La Diputación de Soria ha cambiado el lugar de recogida de las tarjetas del conocido como cheque bebé, cuando apenas le faltan por entregar setenta.

La nueva ubicación será en el departamento de Desarrollo en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Las subvenciones de Impulso Demográfico del Plan Soria 2022, conocido popularmente como Cheque Bebé, han sido concedida a un total de 425 solicitantes por un importe total de 369.600 euros, de una partida total que estaba presupuestada en 450.000 euros.

De las solicitudes aprobadas cinco son dobles, correspondientes a mellizos o gemelos, cuatro de los cuales van a recibir 1.600 euros y una solicitud recibe 2.000 euros.

117 solicitudes van a recibir 1.000 euros y el resto 800 euros, en función de la renta de los padres solicitantes, como se acordó en la Mesa de Diálogo Social, compuesta por representantes sindicales y de los empresarios.

Cada beneficiario recibe 800 euros y se complementa con 200 euros, hasta los 1.000, las rentas más bajas.

Se han desestimado un total de 38 solicitudes, por no cumplir con alguno de los puntos incluidos en las bases estipuladas, como no coincidir el empadronamiento del niño con el del solicitante, no estar empadronado en cualquiera de los municipios de la provincia de Soria de forma continuada, no haber nacido en el año 2021, o por tener deudas con Hacienda.

Dos solicitantes han desestimado su solicitud.