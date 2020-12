Hacendera presenta alegaciones contra macrovaquería

Lunes, 07 Diciembre 2020 16:59

La Asociación Hacendera ha confirmado este lunes que presentará las alegaciones pertinentes y distribuirá unas simplificadas para que toda la ciudadanía responsable se sume para parar la instalación de una macrovaquería en Noviercas, un "disparate medioambiental que está en las antípodas de lo que tenemos que hacer para revertir el cambio climático".

La citada asociación se ha constituido recientemente con el fin de defender el bien común, y "especialmente los valores de nuestra tierra soriana a la que amamos. Nos duele el abandono y la despoblación de nuestra provincia pero, no todo vale, por ello una de nuestras preocupaciones más hondas es el proyecto que la empresa “Valle de Odieta” planea situar en Noviercas".

Hacendera ha señalado la empresa planea esta macrogranja tras presentar la empresa recientemente dos modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas: una, la número 8, para poder edificar naves y edificios de enorme tamaño y otra, la 9, para que el Ayuntamiento elimine la prohibición de hacer pozos privados de captación de agua.

"Y el Ayuntamiento de Noviercas ha dado su aprobación inicial, después de que la Junta de Castilla y León aprobara el estudio ambiental simplicado. Es decir, dan por bueno un pequeño estudio para un proyecto de enormes implicaciones ambientales y aprueban una modificación puntual de las Normas urbanísticas que convierte las tierras de un pequeño pueblo en un barrio propio de una gran ciudad… ganadera", ha apuntado.

Para la citada asociación, este proyecto de macrovaquería intensiva y desproporcionada está vivo de nuevo y ahora de nuevo se está en periodo de presentaralegaciones, sólo hasta el 10 de enero.

"Algo que vamos a hacer sin duda desde Hacendera", ha confirmado.

En este sentido ha puesto sobre la mesa algunos datos: no hay ninguna explotación de este tamaño en ningún país europeo.

Holanda hace tiempo que abandonó este modelo para sustituirlo por explotaciones más pequeñas. En Francia, tras 4 años de lucha, se logró parar un proyecto de 1000 vacas lecheras (apuestan por las granjas familiares de 80 o 100 vacas). Y en este país, los dueños de la mayor explotación de Europa —5.000 vacas lecheras que “Valle de Odieta” tiene en Caparroso (Navarra)— llevan años intentando duplicar su tamaño.

"Los gobiernos vasco y navarro lo ha impedido, mientras la Junta de Castilla y León les tiende la alfombra para instalar una granja cuatro veces más grande", ha señalado.

¿Por qué han elegido a Soria para poner lo que todos rechazan?

"Porque a nadie le importa Soria ni las tragedias que aquí ocurran. Porque no hay gente suficiente para oponerse. Porque nuestra situación es desesperada: necesitamos los 250 puestos de trabajo que prometen. Y aquí todo son facilidades: Por parte de la Junta de Castilla y León que inicialmente va a subvencionar con 15 millones de euros de dinero público a una empresa privada que devastará nuestra provincia", ha manifestado.

Además ha apuntado que el Ayuntamiento de Noviercas y la Diputación de Soria creen erróneamente que esta macrogranja supondrá desarrollo para la zona.

"Pero, en este país, estamos acostumbrados: las pérdidas se reparten, las ganancias no. Hemos ido a Caparroso y hasta los políticos que aplaudieron el proyecto están decepcionados. No

es lo que esperaban. Los testimonios de trabajadores y familiares no dejan lugar a dudas: Un trabajo durísimo y precario que excede con mucho las horas pagadas, horarios intempestivos, labores cualificadas hechas por personal sin cualificar, denuncias a la empresa por parte de trabajadores y de la propia Administración por presuntos delitos medioambientales", ha criticado.

Y los puestos de trabajo previstos no compensarían, según Hacendera, siquiera los 736 puestos de trabajo de pequeñas explotaciones ganaderas que se irían a la ruina en la región.

Hacendera ha señalado algunas cifras del proyecto:

• 368-000 toneladas anuales de excrementos (50 veces más que los generados por todos los habitantes de la provincia).

• 400-000 litros de purines diarios que habrán de verterse en las fincas. No hay tierra que absorba esa producción. No hay balsas capaces de albergarla con garantías. Acabará filtrándose

en el subsuelo y llegando a los acuíferos. Los envenenará irreversiblemente. ¿Qué beberán entonces los habitantes de la zona?

Entre 4,5 y 6 millones de litros de agua consumidos ¡diariamente! ¿Dónde está el estudio hidrológico que garantice que no se acabará con el acuífero subterráneo que es de todos?

¿Cómo se puede regalar o vender a una empresa privada un bien tan preciado y tan escaso como es el agua? Han llegado a sugerir que de no ser suficiente se podría trasvasar del río

Duero ¡De nuevo el bien común y el dinero público cargan con los gastos!

Valle de Odieta debe obtener, en su caso, las preceptivas autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero. Nos resulta inimaginable que puedan concedérselas, pero ¿qué clase de estudio ambiental han presentado para que la Junta de CyL lo dé por bueno sin los informes de la CHD?

180 millones anuales de litros de leche producida por vacas atiborradas de antibióticos (Nadie habla del gravísimo problema de salud pública que esto supone). Bruselas acabó con las vacas de la región. Sobraba leche. Y quieren inundar el mercado de leche barata y de dudosa calidad.

La clamorosa equivocación de poner esta megafactoría en Soria podríamos pagarla muy cara. Más allá de los puestos de trabajo de ínfima calidad, hay problemas estructurales y ambientales gravísimos e irreversibles. “Pan para hoy y hambre para mañana”.

Una explotación que sigue el modelo neoliberal de China o EE.UU donde los estándares de calidad y seguridad alimentaria de las producciones está muy por debajo de los altos estándares europeos. Una máquina de hacer dinero a costa de las subvenciones públicas y del sometimiento de los agricultores de la zona a los precios y dictados de la empresa.

¿Qué queremos? Progreso verdadero que preserve la riqueza natural de nuestra tierra, que enriquezca a sus habitantes en lugar de usarlos como mano de obra barata para lucrar a otros. Pueblos vivos, dinero público bien empleado, proyectos familiares y sostenibles. No hipotecar el futuro de nuestros hijos convirtiendo nuestros campos en una ciénaga muerta y esquilmada.